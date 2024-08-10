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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 10:02
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ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de Baker Hughes'un haftalık verilerine göre ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 -9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 485'e yükseldi. İşte detaylar...

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