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ABD'li albaydan itiraf gibi açıklama! Yemen'de çok sayıda ABD'li ve İsrailli asker öldürüldü

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 20:16 Güncelleme: 10.08.2024 21:27
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ABD’li albaydan itiraf gibi açıklama! Yemen’de çok sayıda ABD’li ve İsrailli asker öldürüldü

Orta Doğu'da gerilim her geçen daha da tırmanmaya devam ediyor. Bu kez ABD'li Emekli Albay'ın itiraf niteliğindeki sözleri gündem oldu. Albay Douglas MacGregor, canlı yayında yaptığı açıklamada Yemen'e sızan işgalci İsrail Özel Kuvvetleri ve ABD askerlerinden oluşan 70 kişilik grubun pusuya düşürülerek öldürüldüğünü iddia etti.

Orta Doğu'da sular durulmuyor. İşgalci İsrail ve ABD'nin Yemen'deki varlığı ve Husi'ler ile çatışmaları devam ederken bu kez çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ABD'li emekli albay Douglas MacGregor, Yemen'e sızan işgalci İsrail Özel Kuvvetleri ve ABD askerlerinden oluşan 70 kişilik grubun pusuya düşürüldüğünü iddia etti.

ABD'li emekli albay Douglas MacGregor.ABD'li emekli albay Douglas MacGregor.

Albay MacGregor, İsrail Özel Kuvvetleri ve Amerikan paralı askerlerinden oluşan 70 kişilik bir grubun Yemen'de sızma operasyonu sırasında öldürüldüğünü belirterek "İsrail Özel Kuvveti'ne mensup askerlerle birlikte bazı Amerikalılar da vardı, toplam sayı 70'ti." dedi ve şöyle konuştu:

"Bu operasyona katılanların kaçı Amerikalı paralı askerdi, tam dökümünü bilmiyorum ama belli ki çoğunluğu İsrailliydi. Yemen'e başarılı bir şekilde sızdılar fakat sızdıkları andan itibaren muhtemelen Rus uyduları tarafından takip edildiler.

Yemen'e sızan işgalci İsrail Özel Kuvvetleri ve ABD askerlerinden oluşan 70 kişilik grubun öldürüldüğü iddiası.Yemen'e sızan işgalci İsrail Özel Kuvvetleri ve ABD askerlerinden oluşan 70 kişilik grubun öldürüldüğü iddiası.

Ruslar bu bilgiyi İranlılara verdi, onlar da hemen Husilere telgrafla iletti."

Yemen'e sızan işgalci İsrail Özel Kuvvetleri ve ABD askerlerinin pusuya düşürülerek öldürüldüğü iddia edildi.Yemen'e sızan işgalci İsrail Özel Kuvvetleri ve ABD askerlerinin pusuya düşürülerek öldürüldüğü iddia edildi.

KIZILDENİZ'DE DURUM KIZIŞIYOR

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

HUSİ'LERDEN ABD VE İNGİLTERE TEHDİT

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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