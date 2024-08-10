ABD'li albaydan itiraf gibi açıklama! Yemen'de çok sayıda ABD'li ve İsrailli asker öldürüldü
Orta Doğu'da gerilim her geçen daha da tırmanmaya devam ediyor. Bu kez ABD'li Emekli Albay'ın itiraf niteliğindeki sözleri gündem oldu. Albay Douglas MacGregor, canlı yayında yaptığı açıklamada Yemen'e sızan işgalci İsrail Özel Kuvvetleri ve ABD askerlerinden oluşan 70 kişilik grubun pusuya düşürülerek öldürüldüğünü iddia etti.
Orta Doğu'da sular durulmuyor. İşgalci İsrail ve ABD'nin Yemen'deki varlığı ve Husi'ler ile çatışmaları devam ederken bu kez çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
ABD'li emekli albay Douglas MacGregor, Yemen'e sızan işgalci İsrail Özel Kuvvetleri ve ABD askerlerinden oluşan 70 kişilik grubun pusuya düşürüldüğünü iddia etti.
Albay MacGregor, İsrail Özel Kuvvetleri ve Amerikan paralı askerlerinden oluşan 70 kişilik bir grubun Yemen'de sızma operasyonu sırasında öldürüldüğünü belirterek "İsrail Özel Kuvveti'ne mensup askerlerle birlikte bazı Amerikalılar da vardı, toplam sayı 70'ti." dedi ve şöyle konuştu:
"Bu operasyona katılanların kaçı Amerikalı paralı askerdi, tam dökümünü bilmiyorum ama belli ki çoğunluğu İsrailliydi. Yemen'e başarılı bir şekilde sızdılar fakat sızdıkları andan itibaren muhtemelen Rus uyduları tarafından takip edildiler.
Ruslar bu bilgiyi İranlılara verdi, onlar da hemen Husilere telgrafla iletti."
KIZILDENİZ'DE DURUM KIZIŞIYOR
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
HUSİ'LERDEN ABD VE İNGİLTERE TEHDİT
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?
- İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...
- YÖKDİL sınavı saat kaçta? 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
- Türkiye Brezilya maçı kaç kaç bitti? | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları kaçıncı oldu?
- Dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye 2.231 puanla...
- Emekliye yüksek maaş formülü: SGK girişi 2000 öncesi ve sonrasına A'dan Z'ye yol kılavuzu! 12.500, 15.000, 19.000 TL için...
- Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim sınavı ne zaman? 2024 Ağustos ayı ÖGG sınavı hangi tarihte yapılacak?
- Çaydanlıkta oluşan kireci kökünden kazıyacak yöntem: Bir tutam yeterli...
- Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı
- Türkiye'nin il haritası yeniden dağıldı: 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere...
- WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...
- 70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...