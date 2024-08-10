ABD’li albaydan itiraf gibi açıklama! Yemen’de çok sayıda ABD’li ve İsrailli asker öldürüldü

ABD'li emekli albay Douglas MacGregor.

Albay MacGregor, İsrail Özel Kuvvetleri ve Amerikan paralı askerlerinden oluşan 70 kişilik bir grubun Yemen'de sızma operasyonu sırasında öldürüldüğünü belirterek "İsrail Özel Kuvveti'ne mensup askerlerle birlikte bazı Amerikalılar da vardı, toplam sayı 70'ti." dedi ve şöyle konuştu:

"Bu operasyona katılanların kaçı Amerikalı paralı askerdi, tam dökümünü bilmiyorum ama belli ki çoğunluğu İsrailliydi. Yemen'e başarılı bir şekilde sızdılar fakat sızdıkları andan itibaren muhtemelen Rus uyduları tarafından takip edildiler.