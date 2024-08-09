İşgalci İsrail’den Haniye sonrası bir suikast daha! Hamas’ın üst düzey ismi katledildi | İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı

İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi katledildi.

ÜST DÜZEY İSİM KATLEDİLDİ!

Söz konusu araca 2 füze isabet etti. Araçta bulunan Hamas Hareketi yetkilisi Samir el-Hac olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında benzin istasyonunda sıra bekleyen Nesim Nasr ve İman Avda isimli 2 sivil de yaralandı.

Gerginliğin hat safhada olduğu Lübnan sınırında Hizbullah güçleri ile İsrail arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail güçleri, yerel saatle 17.20 sıralarında Lübnan'ın güneyinde sivil halkın terk ettiği Ayta ash Shab köyünü savaş uçakları ile vurdu. Saldırının ardından bölgeden yoğun siyah dumanlar yükseldi.