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İşgalci İsrail'den Haniye sonrası bir suikast daha! Hamas'ın üst düzey ismi katledildi | İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 18:46 Güncelleme: 09.08.2024 20:51
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İşgalci İsrail’den Haniye sonrası bir suikast daha! Hamas’ın üst düzey ismi katledildi | İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı

Son dönemlerde tansiyonun düşmek bilmediği Orta Doğu'da gerilim her geçen gün daha tırmanmaya devam ederken Hizbullah ve işgalci İsrail arasında çatışmalar sürüyor. İşgalciler ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca hava saldırısı düzenledi ve saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.Öte yandan İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ayta ash Shab köyünü de vurdu. Saldırıda bölgeden dumanlar yükselirken Hizbullah bu saldırıyı yanıtsız bırakmadı ve Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırda yer alan askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.

Orta Doğu'da her geçen gün gerilim artıyor. Katil İsrail ve Lübnan arasında yaşanan çatışmalar devam ederken bu kez işgalci İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi katledildi.

Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.

HANİYE'NİN ARDINDAN HAMAS'A BİR SUİKAST DAHA!

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentinde Ayn el-Helva Mülteci Kampı yakınındaki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu.

İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi katledildi. İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi katledildi.

ÜST DÜZEY İSİM KATLEDİLDİ!

Söz konusu araca 2 füze isabet etti. Araçta bulunan Hamas Hareketi yetkilisi Samir el-Hac olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında benzin istasyonunda sıra bekleyen Nesim Nasr ve İman Avda isimli 2 sivil de yaralandı.

Gerginliğin hat safhada olduğu Lübnan sınırında Hizbullah güçleri ile İsrail arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail güçleri, yerel saatle 17.20 sıralarında Lübnan'ın güneyinde sivil halkın terk ettiği Ayta ash Shab köyünü savaş uçakları ile vurdu. Saldırının ardından bölgeden yoğun siyah dumanlar yükseldi.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyini vurdu.İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyini vurdu.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail saldırıları bölgede devam ederken, Hizbullah güçleri de bu saldırılara karşılık veriyor. Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırda yer alan askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.

Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.

YASA DIŞI YERLEŞİM YERLERİ ROKETLE VURULDU

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi. Açıklamada, yasa dışı Manara, ve Kiryat Şmona yerleşim birimlerinde İsrail askerlerinin konuşlandığı binaların onlarca katyuşa roketleri, uygun silahlar ve güdümlü füzelerle vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.

Hizbullah'ın bir başka açıklamasında, Liman askeri kışlasındaki Batı Tugayı'na yönelik kamikaze insansız hava aracı ile saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı üzerinde "kontrollü çatışmalar" yaşanıyor.

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