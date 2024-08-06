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İsrail'in klavye soytarısı rahat durmuyor! Siyonist Katz bu sefer de Haniye’nin yerine geçen Yahya Sinvar'ı ölümle tehdit etti | Siyonist bakana tepki yeni Hamas liderine destek yağdı

ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 22:58 Güncelleme: 07.08.2024 00:26
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İsrail’in klavye soytarısı rahat durmuyor! Siyonist Katz bu sefer de Haniye’nin yerine geçen Yahya Sinvar’ı ölümle tehdit etti | Siyonist bakana tepki yeni Hamas liderine destek yağdı

Son dönemde küstah paylaşımlarla Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bu sefer de İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayarak şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine geçen Yahya Sinvar'ı hedef aldı. Katz, sosyal medya hesabından Sinvar'ı ölümle tehdit ederek, "Hamas'ın İsmail Haniye yerine yeni lideri olarak baş terörist Yahya Sinvar'ın atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu iğrenç örgütü yeryüzünden silmek için bir başka güçlü gerekçedir." alçak ifadeler kullandı. Öte yandan sosyal medyada siyonist bakana bir çok kullanıcı tepki gösterirken yeni Hamas lideri Yahya Sinvar'a ise destek yağdı. İşte detaylar...

Son dönemde küstah paylaşımlarla Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, rahat durmuyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz İsrail Dışişleri Bakanı Katz

Siyonista Bakan Katz, bu sefer de İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine geçen Yahya Sinvar'ı hedef aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımı İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımı

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Katz, sosyal medya hesabından Sinvar'ı adeta ölümle tehdit etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz İsrail Dışişleri Bakanı Katz

"YERYÜZÜNDEN SİLMEK İÇİN..."
Katz, alçak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Hamas'ın İsmail Haniye yerine yeni lideri olarak baş terörist Yahya Sinvar'ın atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu iğrenç örgütü yeryüzünden silmek için bir başka güçlü gerekçedir.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Sosyal medyada siyonist bakana bir çok kullanıcı tepki gösterirken yeni Hamas lideri Yahya Sinvar'a ise destek yağdı.

"YAHYA SİZE CEHENNEMİ YAŞATACAK"
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hamas Liderliğine Yahya Sinvar'ın seçilmesi İsrail ordusunda korkuya neden olurken, Terör Devleti Dışişleri Bakanı Katz, tehditte gecikmedi. Yahya size cehennemi yaşatacak!" ifadelerini kullandı.

"SİNVAR İNŞALLAH CANINIZA OKUYACAK"
Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Yahya Sinvar inşallah canınıza okuyacak" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

İŞTE O TEPKİLER...

"SİYONİSTLERİN KORKULU RÜYASI"
"Büyük Mücahid, büyük komutan Yahya Sinvar. Deyyus siyonistlerin korkulu rüyası."

"ALLAH ONA VE ARKADAŞLARINA ZAFER VERSİN"
Hasılı Bu ADAM Yahya Sinvar. Tanınsın. Elinde de bu meselelerin tek çözüm yolu. O çözüm yolunu hep belinde gezdirir. Yeri geldiğinde de belinden çıkartır. Allah ona ve arkadaşlarına zafer versin ve muhafaza eylesin…

BAŞKAN ERDOĞAN'I DA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ
Öte yanda hatırlanacağı üzere terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı da tehdit etmişti. Irak'ın ABD tarafından devrilen ve idam edilen lideri Saddam Hüseyin ile Başkan Erdoğan'ı bir tutan Katz, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın." şeklinde alçak ifadeler kullandı.

Haniye’nin yerine geçen yeni Hamas lideri Yahya SinvarHaniye’nin yerine geçen yeni Hamas lideri Yahya Sinvar

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi'nin Mısır yönetimi altında olduğu dönemde Han Yunus mülteci kampında doğdu ve ilk yıllarını burada geçirdi.

Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Al-Majdal Asqalan'dan (Aşkelon) sonra Gazze Şeridi'ne sığındı. Liseyi Han Yunus Erkek Ortaokulu'nda bitirdikten sonra Gazze İslam Üniversitesi'ne devam etti ve burada Arapça Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı.

Haniye ve Yahya Sinvar (ARŞİV)Haniye ve Yahya Sinvar (ARŞİV)

Sinwar ilk olarak 1982 yılında tutuklandı ve birkaç ay Far'a hapishanesinde yattı.

1988 yılında Sinwar iki İsrail askerinin kaçırılıp öldürülmesini ve İsrail ile işbirliği yaptığından şüphelendiği dört Filistinlinin öldürülmesi gerekçeesi ile suçlandı. Aynı yılın Şubat ayında tutuklandı.

Sinwar cezasının 22 yılını çekmiş ve Hamas tarafından beş yıldır rehin tutulan IDF askeri Gilad Shalit için 2011 yılında yapılan esir değişimi kapsamında 1.026 kişi arasında serbest bırakılan en kıdemli Filistinli mahkûm olmuştur.

Yahya SinvarYahya Sinvar

Mart 2021'de yapılan bir seçimde Hamas'ın Gazze şubesinin başkanı olarak ikinci bir dört yıllık döneme seçildi.

Gazze'deki en üst düzey Hamas yetkilisi olmasının yanı sıra Haniye'den sonra Hamas'ın en güçlü ikinci üyesi olarak görülüyordu.

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