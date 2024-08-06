İsrail'in klavye soytarısı rahat durmuyor! Siyonist Katz bu sefer de Haniye’nin yerine geçen Yahya Sinvar'ı ölümle tehdit etti | Siyonist bakana tepki yeni Hamas liderine destek yağdı
Son dönemde küstah paylaşımlarla Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bu sefer de İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayarak şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine geçen Yahya Sinvar'ı hedef aldı. Katz, sosyal medya hesabından Sinvar'ı ölümle tehdit ederek, "Hamas'ın İsmail Haniye yerine yeni lideri olarak baş terörist Yahya Sinvar'ın atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu iğrenç örgütü yeryüzünden silmek için bir başka güçlü gerekçedir." alçak ifadeler kullandı. Öte yandan sosyal medyada siyonist bakana bir çok kullanıcı tepki gösterirken yeni Hamas lideri Yahya Sinvar'a ise destek yağdı. İşte detaylar...
Son dönemde küstah paylaşımlarla Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, rahat durmuyor.
Siyonista Bakan Katz, bu sefer de İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine geçen Yahya Sinvar'ı hedef aldı.
ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Katz, sosyal medya hesabından Sinvar'ı adeta ölümle tehdit etti.
"YERYÜZÜNDEN SİLMEK İÇİN..."
Katz, alçak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Hamas'ın İsmail Haniye yerine yeni lideri olarak baş terörist Yahya Sinvar'ın atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu iğrenç örgütü yeryüzünden silmek için bir başka güçlü gerekçedir.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Sosyal medyada siyonist bakana bir çok kullanıcı tepki gösterirken yeni Hamas lideri Yahya Sinvar'a ise destek yağdı.
"YAHYA SİZE CEHENNEMİ YAŞATACAK"
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hamas Liderliğine Yahya Sinvar'ın seçilmesi İsrail ordusunda korkuya neden olurken, Terör Devleti Dışişleri Bakanı Katz, tehditte gecikmedi. Yahya size cehennemi yaşatacak!" ifadelerini kullandı.
"SİNVAR İNŞALLAH CANINIZA OKUYACAK"
Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Yahya Sinvar inşallah canınıza okuyacak" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.
İŞTE O TEPKİLER...
"SİYONİSTLERİN KORKULU RÜYASI"
"Büyük Mücahid, büyük komutan Yahya Sinvar. Deyyus siyonistlerin korkulu rüyası."
"ALLAH ONA VE ARKADAŞLARINA ZAFER VERSİN"
Hasılı Bu ADAM Yahya Sinvar. Tanınsın. Elinde de bu meselelerin tek çözüm yolu. O çözüm yolunu hep belinde gezdirir. Yeri geldiğinde de belinden çıkartır. Allah ona ve arkadaşlarına zafer versin ve muhafaza eylesin…
BAŞKAN ERDOĞAN'I DA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ
Öte yanda hatırlanacağı üzere terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı da tehdit etmişti. Irak'ın ABD tarafından devrilen ve idam edilen lideri Saddam Hüseyin ile Başkan Erdoğan'ı bir tutan Katz, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın." şeklinde alçak ifadeler kullandı.
YAHYA SİNVAR KİMDİR?
Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi'nin Mısır yönetimi altında olduğu dönemde Han Yunus mülteci kampında doğdu ve ilk yıllarını burada geçirdi.
Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Al-Majdal Asqalan'dan (Aşkelon) sonra Gazze Şeridi'ne sığındı. Liseyi Han Yunus Erkek Ortaokulu'nda bitirdikten sonra Gazze İslam Üniversitesi'ne devam etti ve burada Arapça Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı.
Sinwar ilk olarak 1982 yılında tutuklandı ve birkaç ay Far'a hapishanesinde yattı.
1988 yılında Sinwar iki İsrail askerinin kaçırılıp öldürülmesini ve İsrail ile işbirliği yaptığından şüphelendiği dört Filistinlinin öldürülmesi gerekçeesi ile suçlandı. Aynı yılın Şubat ayında tutuklandı.
Sinwar cezasının 22 yılını çekmiş ve Hamas tarafından beş yıldır rehin tutulan IDF askeri Gilad Shalit için 2011 yılında yapılan esir değişimi kapsamında 1.026 kişi arasında serbest bırakılan en kıdemli Filistinli mahkûm olmuştur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?
- Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?
- VPN kullananlara para cezası var mı, yasal mı? VPN nedir, ne işe yarar? VPN kullanmanın zararları neler? IOS, Android...
- 1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...
- HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?
- TEMU, Ali Ekspres, Amazon'dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...
- AÖL 3. Dönem sınav sonuçları son dakika | Her an açıklanabilir! Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- MEB'den açıklama çabucak geldi: Ders saati sayısı 4'e mi iniyor? İlkokul, 5.6.7.8.9.10.11 ve 12.sınıflar...
- KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?
- Emekliye ocak zammı kapıda! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük %14.60'lık oran geldi! İşte kuruşu kuruşuna emekli maaş hesap tablosu...
- LGS 3. nakil başvuru ekranı e-Okul 2024 | MEB Liseye yerleşemeyen öğrenciye 3. nakil işlemleri ne zaman başlayacak?
- Kira Artış Oranı belli oldu mu? 5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...