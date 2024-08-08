Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine attığı füzeler açık araziye düştü



İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan kuzeydeki Batı Celile bölgesine atılan yaklaşık 15 füze bölgedeki Kabri yerleşim yeri yakınlarına düştü. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail ordusu daha sonra yaptığı açıklamasında, ikinci bir salvoda atılan 8 kadar füzenin sınıra yakın Shlomi yerleşim yeri yakınlarındaki açık araziye düştüğü, olayda yaralanan olmadığı ve saldırıya topçu atışıyla karşılık verildiğini duyurdu.