İsrailli kanalda kan donduran anlar! Siyonistler Filistinli mahkumlara tecavüzü savundu: Harika bir intikam
İşgalci İsrail Gazze'de düzenlediği katliamın yanı sıra tutukladığı Filistinlilere insanlık dışı muamelelerde bulunarak katliama başka bir boyut kazandırıyor. Siyonistler bu kez de tutuklu Filistinli bir mahkuma cinsel işkence uygulamış ve çıkan görüntüler dünyayı ayağa kaldırmıştı. Skandal sonrası işgal bakanlarından cinsel işkence nedeniyle gözaltına alınan askerlere destek gelmişti. Bu skandallar sonrası İsrailli bir kanalda konuşan konuğun sözleri adeta kan dondurdu. Katıldığı sabah programında İsrail'de tutuklanan Filistinlilere nasıl davranılması gerektiği şeklinde konuşan gazeteci "Harika bir intikam, bunu hak ediyorlar. Bunu kurumsallaştırmamaları çok yazık" dedi.
Soykırımcılar Ekim ayından bu yana düzenledikleri saldırılar ile kana doymazken bu katliamda 40 bine yakın masum can verdi ve bu sayı her geçen gün daha artmaya devam ediyor.
Kanlı saldırılar sürdürülürken işgalciler tutuklu Filistinlilere de işkenceler yaparak katliamını korkunç bir boyuta taşıyor.
Bu kez Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye cinsel işkence yapan siyonist askerlerin görüntüleri ortaya çıktı. İşgalcilerin bu skandalları beraberinde peş peşe tepkileri getirdi.
CANLI YAYINDA DEHŞETE DÜŞÜREN SÖZLER!
İşgal askerlerinin bu iğrenç skandalı kendi ülkelerinde de ses getirdi. Bu skandal Kanal 12 adlı kanalda bir programda ele alındı ve konuk olan gazetecinin Filistinli mahkumlar hakkında söylediği sözler herkes de şoke etkisi yarattı. İşgalci askerlerin tecavüzünü normalleştirerek ""Bunu hak ediyorlar, harika bir intikam. Tutuklulara işkence devlet politikamız olmalı, bunu kurumsallaştırmamaları çok yazık." dedi.
CEHENNEM ÇUKURU: SDE TAİMAN
İsrail'in Guantanamosu olarak adlandırılan güneydeki Negev Çölü'nde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman Askeri Üssü, sık sık işkencelerle gündeme geliyor.
Son olarak, İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığına ilişkin haber ve bu suçlamayla 9 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı.
SİYONİST BAKANLAR TECAVÜZCÜ ASKERLERE SAHİP ÇIKTI!
İsrail'deki sağcı ve aşırı sağcı siyasetçiler de askerlerin işkence suçlamasıyla gözaltına alınmasına şiddetle karşı çıkarak üst üste açıklamalar yapmaya başlamıştı.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, gözaltına alınan askerlere destek olmak için askeri üste toplanma çağrısı yapmıştı. Üssün önünde başlayan gösteriye, aşırı sağcı bakan ve milletvekilleri de katılmıştı. İsrail basınına yansıyan görüntülerde, aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot'un askeri üssün zincirli kapısını aralayarak içeri girmeye çabaladığı, askerlerin ise milletvekilini engellemeye çalıştığı görülmüştü.
KATİLİN VEKİLİNDEN TECAVÜZCÜLERE DESTEK
Başbakan katil Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Tally Gotliv'in ise şüpheli askerlerin götürüldüğü Beit Lid askeri üssünde toplanan onlarca aşırı sağcı göstericiye katıldığı, sahnede yüzleri maskeli üniformalı silahlı askerlerle konuşma yaptığı görüntüler İsrail basınında yer almıştı.
İsrail askerlerinin, sivillere karşı yetkilerinin kısıtlı olması ve İsrail polisinin olaylara müdahalede gecikmesi olayı uzattı. Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.
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