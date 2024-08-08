İsrailli kanalda kan donduran anlar! Siyonistler Filistinli mahkumlara tecavüzü savundu: Harika bir intikam

İşgalci askerlerin Filistinli mahkumlara tecavüzü için ʺBunu hak ediyorlar, harika bir intikam!ʺ dedi.

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İşgal askerlerinin bu iğrenç skandalı kendi ülkelerinde de ses getirdi. Bu skandal Kanal 12 adlı kanalda bir programda ele alındı ve konuk olan gazetecinin Filistinli mahkumlar hakkında söylediği sözler herkes de şoke etkisi yarattı. İşgalci askerlerin tecavüzünü normalleştirerek ""Bunu hak ediyorlar, harika bir intikam. Tutuklulara işkence devlet politikamız olmalı, bunu kurumsallaştırmamaları çok yazık." dedi.