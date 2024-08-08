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İşgalci İsrail'den Filistinlilerin sığındığı iki okulda katliam: 15 ölü 30 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 19:06
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İşgalci İsrail’den Filistinlilerin sığındığı iki okulda katliam: 15 ölü 30 yaralı

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı al-Zahraa ve Abdel Fattah Hamoud adlı okullara düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 307 gündür devam ederken, İsrail bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları hedef aldı.

ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU OKULA SALDIRI: 15 ÖLÜ 30 YARALI

Katil güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki al-Zahraa ve Abdel Fattah Hamoud adlı okullara düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İŞGALCİ ORDUSU OKULLARI VURDUĞUNU DOĞRULADI

Katil ordusu, okullara düzenlediği saldırıyı doğrulayarak, okulların Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti.

Katil ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı öncesinde sivillere zarar verilmesini azaltmak için hassas mühimmat kullanımı, gözetleme ve ek istihbarat dahil olmak üzere çok sayıda adım atılmıştır. Okul yerleşkeleri Hamas tarafından komuta-kontrol merkezleri olarak kullanılıyordu ve buradan İsrail birliklerine ve İsrail devletine karşı saldırılar planlayıp gerçekleştiriyorlardı" denildi.

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