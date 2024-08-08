İşgalci İsrail’den Filistinlilerin sığındığı iki okulda katliam: 15 ölü 30 yaralı

Katil ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı öncesinde sivillere zarar verilmesini azaltmak için hassas mühimmat kullanımı, gözetleme ve ek istihbarat dahil olmak üzere çok sayıda adım atılmıştır. Okul yerleşkeleri Hamas tarafından komuta-kontrol merkezleri olarak kullanılıyordu ve buradan İsrail birliklerine ve İsrail devletine karşı saldırılar planlayıp gerçekleştiriyorlardı" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN