İşgalci Gallant’tan Hizbullah’a alçak tehdit! Gazze örneği kan dondurdu

Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, ʺBu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek.ʺ dedi.

HİZBULLAH LİDERİNE ALÇAK TEHDİTLER

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan sınırında yaşanan gerilime değinen Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri sürdü. Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek." yorumunda bulundu.