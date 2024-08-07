İşgalci Gallant'tan Hizbullah'a alçak tehdit! Gazze örneği kan dondurdu
Gazze'de katliamlarını sürdüren siyonistlerin Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü katletmesinin ardından bölgede gerilim arttı. Hizbullah'ın işgalcilere misilleme saldırıları beklenirken işgalci bakan Gallant tehditler savurdu. Lübnan'da yaşanan gerilime değinen siyonist bakan Hizbullah'ı, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler (neler olabileceğini) anlayacaklar." sözleriyle tehdit etti.
Bu saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Hizbullah'ın Şükür'e yönelik suikasta misilleme yapmaya hazırlandığı belirtildi. Hizbullah'ın bu misillemelerine ise katil Gallan'tan tehdit açıklamaları geldi.
İŞGAL BAKANINDAN "SAVAŞ" MESAJI
İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah ile süren gerilimin savaşa dönüşebileceğini söyledi.
İşgalci Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey komutanlarından birinin öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimin savaşa dönüşebileceğini savundu.
HİZBULLAH LİDERİNE ALÇAK TEHDİTLER
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lübnan sınırında yaşanan gerilime değinen Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri sürdü. Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek." yorumunda bulundu.
KAN DONDURAN SÖZLER! GAZZE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ
İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki durumu örnek vererek Hizbullah'ı tehdit eden Gallant, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler (neler olabileceğini) anlayacaklar." ifadelerini kullandı.
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