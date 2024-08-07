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İşgalci Gallant'tan Hizbullah'a alçak tehdit! Gazze örneği kan dondurdu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 18:03 Güncelleme: 07.08.2024 18:18
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İşgalci Gallant’tan Hizbullah’a alçak tehdit! Gazze örneği kan dondurdu

Gazze'de katliamlarını sürdüren siyonistlerin Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü katletmesinin ardından bölgede gerilim arttı. Hizbullah'ın işgalcilere misilleme saldırıları beklenirken işgalci bakan Gallant tehditler savurdu. Lübnan'da yaşanan gerilime değinen siyonist bakan Hizbullah'ı, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler (neler olabileceğini) anlayacaklar." sözleriyle tehdit etti.

İşgalci İsrail, Ekim ayından bu yana Gazze'de soykırım saldırılarını hukuk dinlemeden sürdürmeye devam ederken bir yandan da Lübnan'da da saldırılar düzenliyor. İşgal ordusu, 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü düzenlediği hava saldırısıyla katletti.

İşgalci bakan Gallant, Hizbullah ile süren gerilimin savaşa dönüşebileceğini söyledi.İşgalci bakan Gallant, Hizbullah ile süren gerilimin savaşa dönüşebileceğini söyledi.

Bu saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Hizbullah'ın Şükür'e yönelik suikasta misilleme yapmaya hazırlandığı belirtildi. Hizbullah'ın bu misillemelerine ise katil Gallan'tan tehdit açıklamaları geldi.

Gallant, Nasrallah'ın ʺLübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğiniʺ söyledi.Gallant, Nasrallah'ın ʺLübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğiniʺ söyledi.

İŞGAL BAKANINDAN "SAVAŞ" MESAJI

İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah ile süren gerilimin savaşa dönüşebileceğini söyledi.

İşgalci Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey komutanlarından birinin öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimin savaşa dönüşebileceğini savundu.

Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, ʺBu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek.ʺ dedi.Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, ʺBu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek.ʺ dedi.

HİZBULLAH LİDERİNE ALÇAK TEHDİTLER

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan sınırında yaşanan gerilime değinen Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri sürdü. Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek." yorumunda bulundu.

İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah ile süren gerilimin savaşa dönüşebileceğini söyledi.İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah ile süren gerilimin savaşa dönüşebileceğini söyledi.

KAN DONDURAN SÖZLER! GAZZE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki durumu örnek vererek Hizbullah'ı tehdit eden Gallant, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler (neler olabileceğini) anlayacaklar." ifadelerini kullandı.

A Haber ekibi Lübnan sınırındaA Haber ekibi Lübnan sınırında A HABER EKİBİ LÜBNAN SINIRINDA

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