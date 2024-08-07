Terör devleti kana doymuyor! İşgalci İsrail "güvenli bölge" ilan ettiği kampa saldırdı | Ölü ve yaralılar var





İşgalci İsrail ʺgüvenli bölgeʺ ilan ettiği kampa saldırdı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 653 Filistinli öldü, 91 bin 535 kişi yaralandı.