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Terör devleti kana doymuyor! İşgalci İsrail "güvenli bölge" ilan ettiği kampa saldırdı | Ölü ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 00:38 Güncelleme: 07.08.2024 01:09
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Terör devleti kana doymuyor! İşgalci İsrail güvenli bölge ilan ettiği kampa saldırdı | Ölü ve yaralılar var

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Son olarak işgalci İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan, daha önce "güvenli insani bölge" ilan ettiği Mevasi'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kampa saldırdı. Düzenlene saldırıda Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Terör devleti İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırmasına rağmen kana doymuyor.

İşgalci İsrail ʺgüvenli bölgeʺ ilan ettiği kampa saldırdı İşgalci İsrail ʺgüvenli bölgeʺ ilan ettiği kampa saldırdı

Son olarak yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, güvenli bölge olduğunu iddia ettiği Han Yunus'un Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir kampı hedef aldı.

İşgalci İsrail ʺgüvenli bölgeʺ ilan ettiği kampa saldırdı İşgalci İsrail ʺgüvenli bölgeʺ ilan ettiği kampa saldırdı

Han Yunus kentindeki Kuveyt Sahra Hastanesinden bir sağlık yetkilisinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun saldırısında ilk belirlemelere göre Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İşgalci İsrail ordusu (ARŞİV)İşgalci İsrail ordusu (ARŞİV)

İsrail ordusu, Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilmiş Filistinlerin kaldığı çadırlar ile ve Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki barınma merkezlerini birçok kez hedef almıştı.



İşgalci İsrail ʺgüvenli bölgeʺ ilan ettiği kampa saldırdı İşgalci İsrail ʺgüvenli bölgeʺ ilan ettiği kampa saldırdı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 653 Filistinli öldü, 91 bin 535 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail ʺgüvenli bölgeʺ ilan ettiği kampa saldırdı İşgalci İsrail ʺgüvenli bölgeʺ ilan ettiği kampa saldırdı

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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