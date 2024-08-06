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ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırı! 5 Amerikan askeri yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.08.2024 22:50
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ABD’nin Irak’taki askeri üssüne saldırı! 5 Amerikan askeri yaralandı

ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne dün düzenlenen roketli saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığı duyuruldu. Öte yandan Irak yönetimi, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Üssü'ne dün 2 füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Amerikan medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili bazı detayları paylaştı.

5 Amerikan askeri yaralandı (Arşiv) 5 Amerikan askeri yaralandı (Arşiv)

ABD'li yetkililer, 2 roketle düzenlenen saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığını, yaralılardan 5'inin hemen üste tedavi edildiğini ve tüm yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade etti.

5 Amerikan askeri yaralandı (Arşiv) 5 Amerikan askeri yaralandı (Arşiv)

Irak yönetimi, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Üssü'ne dün 2 füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

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