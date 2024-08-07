Beyaz Saray'dan Orta Doğu'daki yüksek tansiyona ilişkin açıklama: "Gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandık"
Hamas lideri Haniye'nin suikastı sonrası Orta Doğu'da bir kez daha gerilimi artırdı. İran ve İsrail arasındaki yüksek tansiyon sonrası Amerika Birleşik Devletleri düğmeye bastı. Beyaz Saray, İsrail ile İran arasındaki tansiyonda İsrail'e olan desteğini yineleyerek, Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesine yönelik çabaların sürdürüleceğini belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın İsrail'e yönelik karşı saldırısına henüz başlamadığını belirterek, "(İran'ın) Karşılığının henüz başladığına inanmıyoruz. Hizbullah'ın bu son İsrail'e saldırısı dahil bölgede şiddetin artmasından endişeliyiz" ifadelerini kullandı.
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikasta şehit edilmesinin ardından bölgede tansiyon bir hayli yükseldi
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Orta Doğu'da artan gerginliğe ilişkin gündemi değerlendirdi.
Sözcü Jean-Pierre, olası İran kaynaklı tehditler karşısında İsrail'e olan desteklerinin aynı şekilde devam edeceğini vurgulayarak, İran konusunda tüm gelişmeleri dikkatle izlediklerini kaydetti.
Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu konusunda hassas olduğunu ifade ederek, "Başkan, bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabalarımızı sürdüreceğimiz konusunda çok net. Gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandık ve dün bununla ilgili (Biden'ın görüşmelerine ilişkin) iki açıklama yaptık. Başkan şu anda bunu yapıyor." diye konuştu.
Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın İsrail'e yönelik karşı saldırısına henüz başlamadığını belirterek, "(İran'ın) Karşılığının henüz başladığına inanmıyoruz. Hizbullah'ın bu son İsrail'e saldırısı dahil bölgede şiddetin artmasından endişeliyiz ancak bu görüşmelerimizi sürdüreceğiz ve tansiyonun düşmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Jean-Pierre, "İsrail'i savunacağız fakat (İran'la) bu çatışmanın büyümesini veya yayılmasını istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Gazze'de ateşkes konusuna odaklandıklarına ve bunun olması durumunda bölgede tansiyonun düşebileceğine işaret eden Jean-Pierre, Biden yönetiminin bu konudaki çabalarını sürdürdüklerini belirtti.
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