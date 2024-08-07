Beyaz Saray'dan Orta Doğu'daki yüksek tansiyona ilişkin açıklama: "Gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandık"

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu konusunda hassas olduğunu ifade ederek, "Başkan, bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabalarımızı sürdüreceğimiz konusunda çok net. Gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandık ve dün bununla ilgili (Biden'ın görüşmelerine ilişkin) iki açıklama yaptık. Başkan şu anda bunu yapıyor." diye konuştu.