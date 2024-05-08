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Terör devleti İsrail'in bitmek bilmeyen zulmü! Gazze ve Refah'a düzenlenen saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Terör devleti İsrail’in bitmek bilmeyen zulmü! Gazze ve Refah’a düzenlenen saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı

Terör devleti İsrail'in Gazze ve Refah'a savaş uçakları ve topçu ateşiyle düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, işgalci İsrail savaş uçakları Gazze'nin doğusunda yer alan Ed-Derec Mahallesi'ndeki El-Eybeki Camii çevresinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

7 MAZLUM FİLİSTİNLİ ÖLDÜ ÇOK SAYIDA YARALI!

Saldırı sonucu 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat'ın batısında yer alan Radi ailesine ait evi hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

BİTMEK BİLMEYEN ZULÜM!

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın doğusundaki bölgelere topçu ateşi açması sonucu ise Filistinli bir genç öldü.

Topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda Refah kentinin merkezindeki belediye binası da hedef alınırken, savaş uçakları kentteki Doğu Mezarlığı, Refah Sınır Kapısı civarı ve doğusundaki Es-Selam Mahallesi çevresinde çok sayıda alanı hedef aldı.

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