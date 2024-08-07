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Kıyamet senaryosu: Orta Doğu böyle yanacak! Yangın nasıl sönecek? Büyük savaş mı çıkacak?

ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 09:54 Güncelleme: 07.08.2024 11:22
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Kıyamet senaryosu: Orta Doğu böyle yanacak! Yangın nasıl sönecek? Büyük savaş mı çıkacak?

Orta Doğu'da korkulan senaryo gerçek mi olacak? Yaşanan bu gerilim topyekün bir savaşa evrilir mi? Bölgede "büyük savaş" yaşanırsa sonuçları hangi ülke için ne olur? A Haber Arka Plan programına konuk olan isimler dünyayı korkutan o haritayı analiz etti.

Geçtiğimiz hafta İsmail Haniye'nin İsrail tarafından düzenlenen suikastta İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesi, Hizbullah 2 numarası Fuad Şükür'ün Lübnan'ın Dahiye semtinde yine İsrail tarafından öldürülmesi Orta Doğu'da bölgesel savaş riskini arttırdı.

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İSRAİL YİNE SİVİLLERİ VURDU

Savaş çanlarının çaldığı bölgede İran devlet televizyonu misilleme açıklamaları yaparken yeraltı füzeleri ve animasyonlar yine yayınlandı. Hizbullah ise İsrail tarafını hedef aldı. İsrail karşılık verdiği saldırılarda yine sivil katliamı yaptı, çok sayıda masum insan hayatını kaybetti. Gazze'de ise yine önceki gün ilkokul bombalandı ve 30'dan fazla masum canını kaybetti.

İsrail'in amacı savaşı tüm bölgeye yaymakİsrail'in amacı savaşı tüm bölgeye yaymak

YANIT ARAYAN SORULAR

İran ve Hizbullah misilleme yapacak mı, İsrail'in yanıtı ne olur? Yeni savaş kapıda mı? Olası saldırısı havadan mı karadan mı denizden mi olacak? İran olası bir saldırıda hangi silahları kullanacak? İran nereye saldıracak? A Haber Arka Plan programına konuk olan isimler dünyayı korkutan o haritayı analiz etti.

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İRAN VE VEKİLLERİNİN GÜCÜ…

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Topyekün bir savaşa evrilecek olması İran'ın vereceği cevaba bağlı. Şu an tüm dünya bunu bekliyor. İran'ın İsrail'i topyekün yok edecek kapasiteye sahip kendisinin ve vekillerinin böyle bir gücü var. Asıl mesele bunun arkasından ne olacağıdır? ABD; İsrail ile Batı Avrupa'dan bir takım devletlerin katılımıyla çatışmaya girdiğinde İran bakımından büyük bir savaş başlayacak.

İran topyekün savaşa girmemek için sert bir karşılık vermeyecekİran topyekün savaşa girmemek için sert bir karşılık vermeyecek

İRAN SİVİL HEDEFLERİ VURMAYACAK

İşte olay budur; İran yöneticileri topyekün bir savaşa karar verecek mi? İran bunu yapmayacak. İran'ın sert açıklamalar yapmış olmasına rağmen ki bunu hep yaparlar. İran'ın öncekine nazaran 1 kademe daha yüksek bir cevap vereceğini İsrail hedeflerine yönelik saldırı yapacağını düşünüyorum. İran bu saldırısını sivil hedeflere yönelik yapmayacak. Daha çok insan yerleşiminin olmadığı İsrail'in çok canını acıtmayacak bölgeleri vuracak.

Dünyayı korkutan savaş haritasıDünyayı korkutan savaş haritası

ABD'DEN İRAN'A TAVSİYELER

ABD bir taraftan İran ile müzakere ediyor ve İran'a çok sert bir misilleme yapmamasını tavsiye etti. İran'ın İsrail'e yönelik büyük bir saldırı yapmasını engelleme amacıyla teçhizat, mühimmat gönderirken bölgedeki üslerini de alarma geçirdi. İran'da topyekün bir savaşa girmek istemeyecek ama sert açıklamalar gelmeye devam edecek.

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SAVAŞ 2. SAFHAYA GEÇMİŞTİR

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Olaya geniş olarak bakmak gerekir. İran ve Lübnan'daki suikast, bu yaşananlar savaşın 2. safhasına geçmesidir. Bu savaş bir istihbarat ve propaganda savaşıdır. Aynı zamanda dini bir savaştır. 1990'larda ortaya atılan iddialar bu zamanda doğru gerçekleşiyor.

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İSRAİL ÇOK CEPHELİ SAVAŞ PEŞİNDE

Kıyamet Harbi denilen kavramda İsrail bunun üzerinde duruyor. Çatışmanın olduğu yer belli Gazze ancak İsrail Genelkurmayı savaşta olduklarını İran ve vekilleri ile çok cepheli savaşa giriştiklerini söylüyor. Hangi cephede olursa olsun bedel ödetmek istediklerini söylüyorlar.

İran'ın limanları ve nükleer santralleri hedef olacakİran'ın limanları ve nükleer santralleri hedef olacak

IRAK'I DARMADUMAN EDEN UÇAKLAR BÖLGEDE

İsrail'den kalkan uçaklar Orta Doğu üzerinde sürekli olarak keşif ve istihbarata yapıyor. Şu anda Akdeniz'de çok ciddi bir keşif istihbarat uçaklarının uçuşu var. Buna İngilizleri Güney Kıbrıs'tan Tayfun uçaklarını kaydırmasını söyleyebiliriz. Dün ABD B-2 uçakları var bunun yanından en büyük bombardıman uçakları B-52'leri duruyor. Bu uçaklar Irak'ı darmaduman ettiler.

İSRAİL'E KORUMA KALKANI

Amerikan 6. filonun görevi Lübnan eğer füzeler atarsa onları önlemek Irak ve İran atarsa onu da önlemek için görevdeler. İran yakın mesafeden yani Irak ve Suriye'den kamikaze dronelar gönderebilir. Bir misilleme olursa böyle olur. İsrail ise burada meselenin büyümesini istiyor. F-35 uçak filosu da bu bölgeye geldi. Radara yakalanmayan F-35'lerle İran'ın olası limanlarını ve nükleer santrallerini vuracaklar. İsrail'in en büyük planı bu.

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ABD VE İSRAİL GAZZE'DE BATTI

Coşkun Başbuğ: Hikaye 7 Ekim'de Gazze'de başladı ve buradaki soykırım katliam 10 aydır devam ediyor. Amerika ve İsrail çırpındıkça battı. Bu bataklıktan çıkmak istiyorlar. Netanyahu'ya göre buradan çıkmanın yolu savaşı yaymak ve kendini bu işten kurtarmak. Gazze'yi konuşulmaz hale getirmek istiyorlar. Amerika ise Gazze'de ateşkes istiyor ve uluslararası güç bölgeye girsin ve havayı yumuşatsın.

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NETANYAHU HEDEFİNE ULAŞTI

Burada terörle mücadele adı altında bölgede spesifik suikastlar ve operasyonlar yapacaklar. Amerika bu teklifi yaptı. İşte şu anda bu 2 görüş var. Bu 2 görüş sahada çatıştı, Netanyahu'nun ABD ziyareti sonrası bir ortak nokta bulunmuş gibi duruyor. Netanyahu çatışmayı Lübnan sınırına taşıdı ve orada ciddi olaylar yaşanıyor. İsrail jetleri vuruyor oradan Hizbullah kanadından İsrail'e füzeler atılıyor. Lübnan sınırı boşaltıldı. Çatışma burada Beyrut'a kadar ilerledi.

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