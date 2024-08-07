Kıyamet senaryosu: Orta Doğu böyle yanacak! Yangın nasıl sönecek? Büyük savaş mı çıkacak?

İSRAİL'E KORUMA KALKANI

Amerikan 6. filonun görevi Lübnan eğer füzeler atarsa onları önlemek Irak ve İran atarsa onu da önlemek için görevdeler. İran yakın mesafeden yani Irak ve Suriye'den kamikaze dronelar gönderebilir. Bir misilleme olursa böyle olur. İsrail ise burada meselenin büyümesini istiyor. F-35 uçak filosu da bu bölgeye geldi. Radara yakalanmayan F-35'lerle İran'ın olası limanlarını ve nükleer santrallerini vuracaklar. İsrail'in en büyük planı bu.