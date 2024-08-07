İsrail Haniye suikastını üstlendi! Plan ABD ile birlikte mi yapıldı? Biden'ın tepkisi ne oldu?
ABD basınından Washington Post'un haberine göre İsrail, Hamas lideri Haniye'nin suikastinden sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a iletti. Beyaz Saray'ın kendisinden habersiz yapılan bu suikastı şaşkınlık ve öfke ile karşıladığının yazıldığı haberde Biden'ın da duruma sinirlendiği ifade edildi. İşte detaylar...
Washington Post (WP) gazetesi, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastından sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a ilettiğini öne sürdü.
ATEŞKES GİRİŞİMİ GERİLEYECEK
Gazetenin, Beyaz Saray'la irtibatlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, perde arkasında ABD ile İsrail arasındaki sürtüşmenin giderek arttığı ve Beyaz Saray yetkililerinin, Heniyye'nin suikasta uğramasını "Gazze'de ateşkes sağlamak için aylardır sürdürdükleri arayışta bir gerileme olarak gördüğü" belirtildi.
İSRAİL SUİKASTTEN SORUMLU OLDUĞUNU KABUL ETTİ
Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından İsrail'in, suikasttan sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a ilettiği kaydedilirken Tel Aviv'in suikast hakkında başka yorum yapmaktan kaçındığı ifade edildi.
Beyaz Saray yetkililerinin Heniyye'ye düzenlenen suikastı "şaşkınlık ve öfke" ile karşıladıkları belirtildi.
ABD'YE HABER VERMEDEN SALDIRDILAR
Haberde, konuya ilişkin görüşmelerin içeriğine hakim bazı ABD'li yetkililerin, "(Joe) Biden'ın İsrail'in eylemlerini kontrol altına almaya çalışmak için askeri yardımı şartlandırmak veya sınırlandırmak gibi önemli bir baskı uygulamaya istekli olduğuna dair hiçbir işaret olmadığı" değerlendirmelerine yer verildi.
Haberde ayrıca, ismi açıklanmayan birkaç ABD'li üst düzey yetkilinin, "İsrail'in, Hizbullah Hareketi liderleri ve İranlı komutanlara ABD'ye haber vermeden saldırı düzenlemesinin Biden'ı ve bazı yetkilileri öfkelendirdiği" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Heniyye'nin kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuştu.
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