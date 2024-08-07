İsrail Haniye suikastını üstlendi! Plan ABD ile birlikte mi yapıldı? Biden’ın tepkisi ne oldu?

İsrail Başbakanı katil Netanyahu

ABD'YE HABER VERMEDEN SALDIRDILAR

Haberde, konuya ilişkin görüşmelerin içeriğine hakim bazı ABD'li yetkililerin, "(Joe) Biden'ın İsrail'in eylemlerini kontrol altına almaya çalışmak için askeri yardımı şartlandırmak veya sınırlandırmak gibi önemli bir baskı uygulamaya istekli olduğuna dair hiçbir işaret olmadığı" değerlendirmelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, ismi açıklanmayan birkaç ABD'li üst düzey yetkilinin, "İsrail'in, Hizbullah Hareketi liderleri ve İranlı komutanlara ABD'ye haber vermeden saldırı düzenlemesinin Biden'ı ve bazı yetkilileri öfkelendirdiği" ifadelerini kullandığı kaydedildi.