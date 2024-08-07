07 Ağustos 2024, Çarşamba
Orta Doğu'da tansiyon yükseldi! İran mı İsrail mi? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte o karşılaştırma
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren İsrail, Orta Doğu'da tansiyonu giderek yükseltiyor. Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesinin ardından İran ile İsrail arasında kriz yaşanıyor. ABD merkezli ünlü Global Firepower sitesi İran ve İsrail'e ait askeri güçleri karşılaştırdı.
Giriş Tarihi: 07.08.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:08