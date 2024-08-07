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Orta Doğu'da tansiyon yükseldi! İran mı İsrail mi? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte o karşılaştırma

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren İsrail, Orta Doğu'da tansiyonu giderek yükseltiyor. Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesinin ardından İran ile İsrail arasında kriz yaşanıyor. ABD merkezli ünlü Global Firepower sitesi İran ve İsrail'e ait askeri güçleri karşılaştırdı.

Giriş Tarihi: 07.08.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:08
Orta Doğu’da tansiyon yükseldi! İran mı İsrail mi? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte o karşılaştırma

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni kana bulayan ve binlerce kadın-çocuk şehit eden İsrail Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Orta Doğu’da tansiyon yükseldi! İran mı İsrail mi? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte o karşılaştırma

Önce Gazze'yi hedef alan ardından Lübnan'a saldıran terör ordusu ile İran arasındaki gerilim de artmaya devam ediyor.

Orta Doğu’da tansiyon yükseldi! İran mı İsrail mi? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte o karşılaştırma

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonrası şehit edilmesinin ardından İran, İsrail'i hedef gösterip vuracaklarını açıkladı.

Orta Doğu’da tansiyon yükseldi! İran mı İsrail mi? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte o karşılaştırma

Bölgede tansiyon giderek yükselirken, ABD merkezli ünlü Global Firepower sitesi İran ve İsrail'e ait askeri güçleri karşılaştırdı.

Orta Doğu’da tansiyon yükseldi! İran mı İsrail mi? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte o karşılaştırma

Hangi ülke daha güçlü? İşte detaylar...