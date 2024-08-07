07 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 13:19
ABONE OL
Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da 26 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 26 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör