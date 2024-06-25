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Orta Doğu'da gerilimin tırmanıyor! İsrail- Lübnan sınırında sıcak saatler! Herkes neden "savaş geliyor" diyor? Bakan Fidan'ın sözleri ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 25.06.2024 23:38 Güncelleme: 26.06.2024 00:03
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Orta Doğu’da gerilimin tırmanıyor! İsrail- Lübnan sınırında sıcak saatler! Herkes neden savaş geliyor diyor? Bakan Fidan’ın sözleri ne anlama geliyor?

Tüm dünyada politik gerilimlerin tırmanmasıyla 3’üncü dünya savaşı endişesi giderek artıyor. Rusya’da yaşanan terör saldırısı, İsrail ve Lübnan arasında iplerin daha da gerilmesi, doğu Asya’da zaman zaman tırmanan kriz bu savaşın seslerini daha da artmasına neden oldu. Birçok ülke politikacıları 3’üncü Dünya Savaşı ihtimalini dile getirmeye başlarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “3’üncü dünya savaşı riski var” sözleri dikkat çekti. Son dönemde yükselen "savaş" uyarıları ne anlama geliyor? 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler yükselen savaş seslerini, sahada ki son bilgileri ve sıcak görüntüleri canlı yayından değerlendirler.

Rusya'da yaşanan terör saldırısı, İsrail ve Lübnan arasında iplerin daha da gerilmesi, doğu Asya'da zaman zaman tırmanan kriz, 3'üncü dünya savaşı seslerinin giderek yükselmesine neden oldu. Birçok ülke politikacıları 3'üncü Dünya Savaşı ihtimalini dile getirmeye başlarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "3'üncü dünya savaşı riski var" sözleri dikkat çekti. Öte yandan İsrail'in Gazze'de 7 Ekim sonrası başlattığı katliam bölgede tansiyonu yükseltti.

Peki 3. Dünya savaşı artık ufukta mı? Dışişleri bakanı Hakan Fidan'ın "3'üncü dünya savaşı riski var" sözleri ne anlama geliyor? Orta Doğu'da yaşanan gerilime dair uzman isimler A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başlıkları;

Gazeteci Ekrem Kızıltaş

"Umarım çok büyük bir savaşın eşiğinde değilizdir. Çünkü insanlar 2. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanın katledildiğini 1. Dünya Savaşı'nda da çok büyük bir katliam yaşandığını görmesek bile biliyoruz. 2024 senesinde dünyanın aldığı şekle bakarak eski bildiğimiz manada cephelerin karşı karşıya geldiği bir şey yaşanmaz."

"Biz Gazze'de yaşanan duruma savaş diyemeyiz savaş eşit şartlarda olursa olur. Burada da bir saldırı söz konusu. Dolayısıyla İsrail'in saldırıları farklı bir şey, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan belli ölçüde ki savaş."

"DÜNYADA BÖLÜNME DAHA DA ARTTI"

"Kutuplaşma zaten vardı bölünme daha da arttı taraflar iyice netleşti. Mesela Rusya ve Kuzey Kore konusu son günlere kadar akla gelecek bir şey değildi."

Stratejist Coşkun Başbuğ

"Bakan Fidan'ın dünyaya gönderme yaparak dediği "Filistin'deki asıl tehlikeyi görmeyip barışı tesis etmezsek kalıcı ve uzun soluklu bir savaşa hazır olmayız" bu sebepten."

"Bakan Fidan İsviçre'de ki Ukrayna konulu konferansta da aynı tarz cümleler kurdu ve "köprüden önceki son çıkış" dedi bu konferans için. Dünyayı bekleyen çok ciddi iki husustan bahsetti ilki "savaşın Ukrayna'nın ötesine geçebileceğiydi" ikincisi savaşın "Ukrayna'nın ötesine sıçradığı takdirde konvansiyonel harp, kütlesel imha silahlarının kullandığı harbe dönüşebilir "dedi."

"Bakan Fidan'ın her bir açıklaması bir bölümlük program niteliğinde. "3'üncü dünya savaşı riski ve yayılma tehlikesi var" demiş çünkü hep böyle olmuş bir yerde başlamış ve insanlık bunu durduramayıp etrafı kan dölü götürmüş."

"PROXYLER DEVREYE GİRERSE KIVILCIM BAŞKA YERE SIÇRAR"

Gazeteci Bülent Erandaç

"Yeniden dünya şekilleniyor. Avrupa'da, Doğu Avrupa'da şekilleniyor, NATO büyüyor, Asya'da değişmeler var, Dağıstan dediğimiz olay da bu olaylarla bağlantılı."

"15 Temmuz'da da 15 bin İngiliz askeri Rum kesiminde konuçlanmıştı eğer darbe girişimi başarışı olsaydı Türkiye'ye de gelip savaşı başlatacaklardı. Büyük Orta Doğu haritasını ortaya koydular, müslüman ülkelerin sınırlarını değiştireceğiz dediler ve o günden beri tüm olaylar devam ediyor."

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