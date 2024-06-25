Orta Doğu'da gerilimin tırmanıyor! İsrail- Lübnan sınırında sıcak saatler! Herkes neden "savaş geliyor" diyor? Bakan Fidan'ın sözleri ne anlama geliyor?

"Biz Gazze'de yaşanan duruma savaş diyemeyiz savaş eşit şartlarda olursa olur. Burada da bir saldırı söz konusu. Dolayısıyla İsrail'in saldırıları farklı bir şey, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan belli ölçüde ki savaş."