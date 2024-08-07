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Sınır Tanımayan Doktorlar duyurdu: İsrail El Halil'deki Filistinlileri sağlık hizmetlerinden mahrum ediyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 07.08.2024 01:10
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Sınır Tanımayan Doktorlar duyurdu: İsrail El Halil’deki Filistinlileri sağlık hizmetlerinden mahrum ediyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria'da uyguladığı kısıtlamalarla El Halil kentindeki Filistinlileri sağlık hizmetlerinden mahrum ettiğini bildirdi.

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