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Orta Doğu'daki gerilimde ABD imzası! Soykırım müttefikinden işgalci İsrail'e destek...

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.08.2024 18:16 Güncelleme: 06.08.2024 18:21
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Orta Doğu’daki gerilimde ABD imzası! Soykırım müttefikinden işgalci İsrail’e destek...

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamı bitmek bilmezken, soykırım Orta Doğu'ya sıçradı. Siyonist İsrail'in alçak bakanı Yoav Gallant, İran'ın olası misillemesinde ABD ordusunun İsrail'e yardım etmek için "çok istekli olduğunu" ileri sürdü.

İran'ın olası misillemesine karşı bir koordinasyon üzerinden çalıştıklarını söyleyen siyonist bakan Gallant, son günlerde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile yaptığı görüşmelere işaret etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurillaİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla

ABD SOYKIRIMCILARA DESTEĞE DEVAM EDİYOR

Siyonist bakan Gallant, İran'ın olası misillemesinde ABD ordusunun İsrail'e destek vermek istediğini dile getirerek, "(İran'ın olası misillemesinde ABD) Yardım etmek için çok istekliler. Bu iş birliği kritik bir unsur." ifadesini kullandı.

Şehit İsmail HaniyeŞehit İsmail Haniye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmişti.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail olduğunu belirtmiş, Tahran Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini açıklamıştı.

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