Orta Doğu’daki gerilimde ABD imzası! Soykırım müttefikinden işgalci İsrail’e destek...

İran'ın olası misillemesine karşı bir koordinasyon üzerinden çalıştıklarını söyleyen siyonist bakan Gallant, son günlerde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile yaptığı görüşmelere işaret etti.