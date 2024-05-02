Soykırımcı İsrail’e destek veren KFC ve Pizza Hut’a boykot tokadı! Satışlar dibi gördü





KFC İLE PİZZA HUT'IN ORTA DOĞU SATIŞLARI DA AZALDI

Şirket bünyesindeki restoran zincirlerinden KFC'nin aynı mağaza satışları ilk çeyrekte yüzde 2, Pizza Hut'ın da yüzde 7 geriledi. Taco Bell'in aynı mağaza satışları ise yüzde 1 artış gösterdi.

Kısaca "KFC" olarak bilinen Kentucky Fried Chicken'ın satışları, bu dönemde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 8 düştü.

Yum! Brands Üst Yöneticisi (CEO) David Gibbs, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından yapılan telekonferansta, Orta Doğu'daki çatışmanın etkilerinin dağınık ve ölçülmesi zor olsa da en çok etkilenen pazarlarda iyileşme görmeye başladıklarını söyledi.