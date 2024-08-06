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İngiltere’de devam eden şiddet olaylarında gözaltı sayısı yükseldi

Giriş: 06.08.2024 00:20 Güncelleme: 06.08.2024 00:20
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İngiltere’de devam eden şiddet olaylarında gözaltı sayısı yükseldi

İngiltere’de 29 Temmuz’da düzenlenen bıçaklı saldırının ardından patlak veren şiddet olaylarında gözaltına alınanların sayısı 378’e yükseldi. Öte yandan polis, şiddet olaylarına karışanların tespit edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve gözaltı sayısının artacağını aktardı.

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