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İran'da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu ilk açıklama geldi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.08.2024 23:39
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İran’da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu ilk açıklama geldi

Son dönemlerde tansiyonun yükseldiği noktalardan biri olan İran'dan patlama sesleri yükseldi. Patlama anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İsfahan'a bağlı Sepahan bölgesindeki patlamaya ilişkin İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari'den bir açıklama geldi.

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