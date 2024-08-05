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İran-İsrail gerginliğine ABD'den açıklama! "Tahran'ın çıkarına olmaz"

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.08.2024 00:23 Güncelleme: 06.08.2024 00:58
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İran-İsrail gerginliğine ABD’den açıklama! Tahran’ın çıkarına olmaz

Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'a suikast sonucu şehit edilmesinin ardından İran İsrail'i sorumlu tutarak peş peşe tehdit açıklamalarında bulundu. İşgalci İsrail'e saldırı düzenleyeceğini duyuran İran'ın bu sözlerine yönelik ABD'den bir dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD, İran'a, İsrail ile aralarındaki gerginliği tırmandırmanın "Tahran yönetiminin çıkarına olmayacağı" mesajını verdi.

İran'ın 9. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için başkent Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye alçak bir suikast sonucu kaldığı konutta şehit edildi. Bu suikast sonrası bölgede tansiyon yükseldi. İran suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu ve işgalcilere saldırı düzenleneceği bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye.İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye.

Son günlerde İran'ın işgalci İsrail'e ne zaman saldırı düzenlediği konuşulurken İran-İsrail arasında yaşananlara ilişkin ABD'den bir uyarı geldi.

ABD'den İran'a ʺgerginliği tırmandırmak Tahran'ın çıkarına olmazʺ mesajıABD'den İran'a ʺgerginliği tırmandırmak Tahran'ın çıkarına olmazʺ mesajı

"GERİLİM ÇIKARMAK KENDİ ÇIKARLARINA OLMAZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastı sonrası Orta Doğu'da artan gerginliklerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, diplomatik temaslar çerçevesinde iletişim içinde oldukları kişilerle İran hükümetine, "gerilimi artırmanın kendi çıkarlarına olmadığı ve ABD'nin İsrail'i koruyacağı" yönünde "tutarlı mesajlar" gönderdiklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller.

"TÜM OLASILIKLARA HAZIRLIYIZ"

Daha geniş bir Orta Doğu çatışmasının "kaçınılmaz" olduğunu ancak ABD'nin "bunun olmasını önlemek için çalışmaya devam edeceğini" söyleyen Miller, gerilimin artmasının bölgedeki hiç kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceğini vurguladı. Matthew Miller, "Ancak elbette tüm olasılıklara karşı hazırlıklıyız. 7 Ekim'den beri durum böyle." dedi.

ABD'den İran'a uyarı: ʺGerginliği tırmandırmak Tahran'ın çıkarına olmazʺABD'den İran'a uyarı: ʺGerginliği tırmandırmak Tahran'ın çıkarına olmazʺ

ABD'NİN BÖLGEDEKİ TEMASLARI

Sözcü Matthew Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu'da yaşanan gerginliklerle ilgili bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştüğü bilgisini paylaştı.

Miller, Blinken'ın, görüşmelerde "bölge için kritik bir dönemden geçildiğinin altını çizdiğini, tarafların tansiyonu yükseltmekten kaçınmasının ve sükunet çağrısı yapmasının önemini" vurguladığını belirtti.

ABD'den İran'a ʺgerginliği tırmandırmak Tahran'ın çıkarına olmazʺ mesajıABD'den İran'a ʺgerginliği tırmandırmak Tahran'ın çıkarına olmazʺ mesajı

GAZZE'DE ATEŞKES

Sözcü Miller, "Bakan ayrıca bu angajmanlar aracılığıyla ABD'nin, Gazze'de ateşkesi, elbette rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın ve Gazze'deki Filistin halkının devam eden acılarını ele almanın yanı sıra daha geniş gerginlikleri yatıştırmaya yardımcı olmak için kritik bir adım olarak görmeye devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

Miller, ayrıca, "İran'ın herhangi bir ek eylemi, sadece gerginlik riskini, İsrail'den veya diğer taraflardan daha fazla yanıt alma ihtimalini artırır ve en sonunda bizi en başından beri endişelendiğimiz, kontrolden çıkabilecek bir çatışmaya yol açabilecek konuma getirir." ifadesini kullandı.

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