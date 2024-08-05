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Trump'tan flaş açıklama: İran bu gece İsrail'i vuracak

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 22:27 Güncelleme: 05.08.2024 22:34
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Trump’tan flaş açıklama: İran bu gece İsrail’i vuracak

Son dakika... ABD Başkan adayı Trump yaptığı açıklamada, "İran bu gece İsrail'i vurabilir. Ben başkan olsaydım bunu yapamazlardı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, "savaş odası"nda İran-İsrail gerilimini görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya gelirken eski ABD başkan adayı Trump, "Bu gece İran'ın İsrail'e saldıracağını duyuyorum" açıklamasında bulundu.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI VE CENTCOM KOMUTANI GÖRÜŞTÜ
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın "güvenlik ve stratejik konularda ortak durum değerlendirmesi" yaptığı bildirildi.

İran'ın olası misillemesi nedeniyle bölgede tansiyon giderek tırmanırken, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın İsrail temasları da devam ediyor.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Halevi ve Kurilla'nın bir araya geldiği belirtildi.Görüşmede, Halevi ve Kurilla'nın "güvenlik ve stratejik konularda ortak durum değerlendirmesi" yaptığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca iki komutanın "Orta Doğu'daki tehditlere" yanıtın bir parçası olarak bölgedeki ortak hazırlıkları da ele aldığı kaydedildi.Kurilla'nın İsrail ziyaretinin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik Tahran'daki suikast sonrası İran'ın olası misillemesi öncesi gelmesi dikkati çekti.



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