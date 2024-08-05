Moskova-Tahran hattında kritik görüşme! Pezeşkiyan’dan işgalci İsrail’e uyarı: Suçlarının karşılığını alacaklar

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ülkesinin İran'ı en önemli kilit müttefiklerinden biri olarak gördüğünü söyledi.

"İŞBİRLİĞİMİZ DÜNYA BARIŞINI HAKİM KILACAK"

İran ile Rusya arasında bölgesel ve uluslararası işbirliğinin önemine değinen Pezeşkiyan, "İran ile Rusya arasında çok kutuplu bir dünyayı teşvik etme yönündeki bir işbirliği, kesinlikle güvenliğin daha da artmasına yol açacak ve dünya barışını hakim kılacaktır." dedi.

İsrail'in Gazze'deki soykırım ve savaş suçları ile Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikasta ilişkin ise Pezeşkiyan, İsrail'in bölgeyi ateşe atmak istediğini ve Heniyye'ye suikastın tüm uluslararası hukuk ve normların ihlal edildiğinin açık bir örneği olduğunu söyledi.