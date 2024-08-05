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Moskova-Tahran hattında kritik görüşme! Pezeşkiyan'dan işgalci İsrail'e uyarı: Suçlarının karşılığını alacaklar

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 23:02 Güncelleme: 06.08.2024 00:02
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Moskova-Tahran hattında kritik görüşme! Pezeşkiyan’dan işgalci İsrail’e uyarı: Suçlarının karşılığını alacaklar

Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da hain bir suikast ile şehit edilmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim her geçen daha da tırmanıyor. Bölgede tansiyon yükselmeye devam ederken İran ve Rusya arasında oldukça dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yu kabul eden İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan iki ülke arasında varılan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Pezeşkiyan, siyonistlerin Gazze'deki işgal saldırı ve Haniye'nin şehit edildiği suikasta ilişkin İsrail'e mesaj verdi. İran Cumhurbaşkanı, işgalci İsrail'in işlediği suçların karşılığını kesinlikle alacağını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin ülkesinin dış politikasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek İran'ın bölgede savaşın yayılmasını istemediğini ancak İsrail'in işlediği suçlara yanıt vereceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Tahran'da görüştü.İran Cumhurbaşkanı ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Tahran'da görüştü.

RUSYA'DAN İRAN'A ZİYARET

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, beraberindeki heyetle başkent Tahran'ı ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yu kabul etti.

Görüşmede, İran'ın Rusya ile stratejik ilişkilerini geliştirmeye dış politikasının öncelikleri arasında yer verdiğini belirten Pezeşkiyan, iki ülke arasında varılan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ülkesinin İran'ı en önemli kilit müttefiklerinden biri olarak gördüğünü söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ülkesinin İran'ı en önemli kilit müttefiklerinden biri olarak gördüğünü söyledi.

"İŞBİRLİĞİMİZ DÜNYA BARIŞINI HAKİM KILACAK"

İran ile Rusya arasında bölgesel ve uluslararası işbirliğinin önemine değinen Pezeşkiyan, "İran ile Rusya arasında çok kutuplu bir dünyayı teşvik etme yönündeki bir işbirliği, kesinlikle güvenliğin daha da artmasına yol açacak ve dünya barışını hakim kılacaktır." dedi.

İsrail'in Gazze'deki soykırım ve savaş suçları ile Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikasta ilişkin ise Pezeşkiyan, İsrail'in bölgeyi ateşe atmak istediğini ve Heniyye'ye suikastın tüm uluslararası hukuk ve normların ihlal edildiğinin açık bir örneği olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, ʺİsrail işlediği suçların ve küstahlığının karşılığını kesinlikle alacaktır.ʺ dedi.Pezeşkiyan, ʺİsrail işlediği suçların ve küstahlığının karşılığını kesinlikle alacaktır.ʺ dedi.

SİYONİSTLERE NET MESAJ: KARŞILIĞINI ALACAK

Pezeşkiyan, "İran bölgedeki savaşın ve krizin kapsamını genişletmeye çalışmıyor ancak bu rejim (İsrail) işlediği suçların ve küstahlığının karşılığını kesinlikle alacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ise ülkesinin İran'ı en önemli kilit müttefiklerinden biri olarak gördüğünü dile getirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu.

"İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Şoygu, bölgede çok kutupluluğun ve güvenliğin sağlanması yönünde iki ülke arasındaki ortak çabalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Rusya, Birleşmiş Milletler, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarda İran ile işbirliğine büyük önem veriyor. Bu işbirliklerini genişletmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ın mayıs ayındaki daveti üzerine Tahran'a gelmişti. Şoygu, Tahran'da Ahmediyan ve Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile görüşmüştü.

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