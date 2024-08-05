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ABD teröre kalkan olmayı sürdürüyor! Ankara-Şam diyaloğu sonrası kirli adım: Fırat yakınlarına yüzlerce PKK'lı sevk edildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.08.2024 21:57 Güncelleme: 05.08.2024 22:30
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ABD teröre kalkan olmayı sürdürüyor! Ankara-Şam diyaloğu sonrası kirli adım: Fırat yakınlarına yüzlerce PKK’lı sevk edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın açıklamaları, iki ülke arasında normalleşmeye yönelik beklentileri artırdı. Ankara-Şam arasındaki olumlu diyalogdan rahatsız olan ABD'yen skandal bir hamle daha geldi. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke ilinden İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri yakınlarındakş üslerine 700 terörist sevk edildi.

Türkiye-Suriye arasında yeni dönemin taşları örülmeye devam ederken, Ankara-Şam yakınlaşmasından rahatsız olan ABD skandal bir hamleye imza attı.

700 TERÖRİST SEVK ETTİLER

ABD güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke ilinden İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri yakınındaki üslerine 700 PKK/YPG'li teröristi sevk etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçleri, Haseke'deki Robarya, Rümeylan ile Şeddadi üslerinden dün İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri'nin yakınındaki Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine PKK/YPG ve Arapların oluşturduğu Sanadid güçlerinden 700 teröristi sevk etti.

ABD güçleri Haseke'deki üslerden ayrıca 70 araçtan oluşan ve içinde kapalı mühimmat kasaları ile Humvee tipi zırhlı araçların olduğu askeri konvoyu Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine gönderdi.

ABD güçleri dün de Irak'tan 4 helikopterle Haseke ilindeki Rümeylan üssüne personel taşımıştı.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

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