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Katil İsrail'in 304 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 623'e çıktı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 13:25
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Katil İsrail’in 304 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 39 bin 623’e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 623'e yükseldi.

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