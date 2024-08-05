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Azerbaycan'dan vatandaşlarına 'İsrail'e seyahat etmeyin' uyarısı

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 16:54 Güncelleme: 05.08.2024 16:55
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Azerbaycan’dan vatandaşlarına ’İsrail’e seyahat etmeyin’ uyarısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Kararın nedeni olarak ise İran ve Hamas ile İsrail arasında yaşanan gerginlik gösterildi. İşte detaylar...

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