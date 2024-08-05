Kamala Harris’in başkan yardımcısı adayı yarın belli olacak!

Kamala Harris

Minnesota Valisi Walz, dinamik ve agresif yapısıyla parti içinde yıldızı parlayan isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Walz, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın başkan yardımcısı adaylığı için Ohio'dan JD Vance'i seçmesinin ardından Vance ile kıyasıya rekabete girebilecek ve orta sınıfın güvenini kazanabilecek bir isim olarak görülüyor.

Öte yandan, başkanlık seçimlerinin en kritik eyaletlerinden biri olan Pennsylvania'da valilik görevini yürüten Shapiro da Harris'in başkan yardımcısı adayları arasında gösteriliyor.