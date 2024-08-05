Teknoloji devlerinden siyonistlere destek! İşgalcilerin ses kaydı gerçeği ortaya çıkardı: "Yapay zeka" ile katliam hizmeti

Bulut hizmetleri, orduya Gazze'de ʺönemli operasyonel etkinlikʺ kazandırdı.

SES KAYDI İLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

"+972 Magazine" ve "Local Call" isimli yayın organları, İsrail ordusunun Bilgi İşlem ve Bilgi Sistemleri Merkezi komutanı Albay Racheli Dembinsky'nin 10 Temmuz'da Tel Aviv'de yaklaşık 100 askeri ve endüstriyel personele yaptığı sunumun ses kaydına ulaştı. Bilgi İşlem ve Bilgi Sistemleri Merkezi, İsrail ordusu için tüm veri işleme süreçlerini takip ediyor ve düzenliyor.

"YAPAY ZEKALI" KATLİAM ORTAYA ÇIKTI

Dembinsky'nin sunumu, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam ettiği saldırılarda sivil teknoloji devleri tarafından sağlanan bulut depolama ve yapay zeka hizmetlerini kullandığını ilk kez kamuoyuna doğruladı.