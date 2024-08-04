Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki LGBT skandalına Vatikan'dan sert tepki: Dine yönelik gülünç imalarda bulunulmamalıdır
Toplum yapısını hedef alan sapkın LGBT dayatması Paris Olimpiyat Oyunları'nda skandal bir şekilde gözler önüne serildi. Özellikle Hz.İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun alaycı şekilde tasvir edilmesi sonrası büyük tepki çekti. Son olarak Katolik Kilisesinin merkezi Vatikan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış gösterileri nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Tüm dünyanın ortak değerleri paylaşmak üzere bir araya geldiği prestijli bir etkinlikte, dine yönelik gülünç imalarda bulunulmamalıdır." ifadesine yer verildi.
Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Hz. İsa'nın 'Son Akşam Yemeği' tablosunun 'drag queenler' tarafından tasvir edilmesi tepki çekti.
Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında 26 Temmuz'da Sen Nehri'nde yapılan açılış töreninde, 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahta geçit yaptı.
Yaklaşık 4 saat süren tören, canlı performansların yanı sıra hazırlanan videolarla desteklenen televizyon yayınlarıyla dünya genelinde takip edildi.
Törende sergilenen performanslar ise LGBT propagandası yapıldığı ve Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosunun "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) gösterisiyle canlandırılmasıyla dine hakaret edildiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.
Vatikan'dan Fransa'nın ev sahipliğindeki Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz'daki açılış gösterilerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, gösterilerden üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Tüm dünyanın ortak değerleri paylaşmak üzere bir araya geldiği prestijli bir etkinlikte, dine yönelik gülünç imalarda bulunulmamalıdır." ifadesine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Paris 2024 Olimpiyatları, 26 Temmuz akşamı yapılan açılış töreniyle başladı. Açılış töreni pek çok konuda tartışmalara yol açtı, en çok konuşulan ise drag queenlerin canlandırdığı 'Son Akşam Yemeği' tablosu oldu.
REKLAMLARINI GERİ ÇEKTİLER
ABD merkezli teknoloji şirketi C Spire, tören sonrasında yaptığı açıklamada, "Paris Olimpiyatları'nın açılış törenleri sırasında Son Akşam Yemeği'yle alay edilmesi bizi şok etti. C Spire olarak Olimpiyatlar'dan reklamlarımızı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.
KİLİSİLERDEN ORTAK TEPKİ
Ortadoğu Kiliseler Konseyi (MECC) ise, "Fransa'daki Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde olanları, Hristiyanlıktaki ve dünyadaki milyarlarca insan için kutsal olan şeyin alay konusu olduğunu gördük. Özgürlük, çeşitlilik ve yaratıcılık, başkalarının inançlarına hakaret etmekle veya insan kalitesiyle hiçbir ilgisi olmayan şekillerde onlarla alay etmekle bağdaşmaz" açıklamasını yaptı.
GERİ VİTES: HİÇBİR DİNE SAYGISIZLIK ETMEK İSTEMEDİK
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tepkiler sonrasında yaptığı açıklamada herhangi bir dine saygısızlık gösterme niyetinde olmadıklarının altını çizerek, "Açıkçası hiçbir dini gruba saygısızlık etmek gibi bir niyetimiz yoktu. Aksine, hoşgörü ve topluluk gösterme niyetindeydik. Eğer insanlar herhangi bir şekilde alındıysa özür dileriz" dedi.
SANAT YÖNETMENİ THOMAS JOLLY'DAN ŞOK AÇIKLAMA
BFMTV'nin Le live Week-end programına konuk olan Paris Olimpiyatları açılış töreninin sanat yönetmeni Thomas Jolly ve kostüm yönetmeni Daphne Bürki tartışma yaratan açılışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
HZ. İSA DEĞİL BİR PAGAN ŞENLİĞİ CANLANDIRILMIŞ
Sunucunun açılış töreninin genel olarak kamuoyunda "çok iyi" karşılandığını ancak "Son Akşam Yemeği" tablosunun canlandırıldığı sahnenin tepki topladığını dile getirmesi üzerine Jolly, tartışma yaratan performansta ilham kaynağının Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosu olmadığını belirtti.
Jolly, tartışmalı canlandırma sahnesinde, Hz. İsa'nın değil Yunan mitolojisindeki şarap tanrısı Dionisos'in konu edildiğini ileri sürdü.
Jolly, "İlk başta masaya gelen Dionisos var. Neden Dionisos var. Çünkü Dionisos Yunan mitolojisinde kutlamaların, şarabın tanrısı ve Sen nehri tanrıçası Sequana'nın babası. Burda fikir Olimpos tanrıları ile bağlantılı büyük bir pagan şenliği" ifadelerini kullandı.
Çalışmalarını "alay etmek üzerine kurmadığını dile getiren Jolly, amacının "yapıcı ve uzlaştırıcı" bir açılış töreni yapmak olduğunu savundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira Artış Oranı belli oldu mu? 5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...
- 1990 1995 2003 2005 girişliler dikkat: SGK prim başlangıç tarihinize göre altın değerinde emeklilik tablonuz!
- Klozetinizi parlatacak en basit yöntem: 2 malzemeyi karıştırmak yeterli...
- IQ seviyesine göre iller baştan aşağı sıralandı: İşte Türkiye'nin en zehir gibi zekası olan ili...
- Emekliye fark tutarı netleşti! 7.500, 8.750, 9.250, 11.000 TL maaş alana kuruşu kuruşuna hesaplama: O tarihten itibaren...
- KPSS ÖABT 1. ve 2. OTURUM SÜRELERİ 2024 | KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek?
- Buzdolabında soğutma probleminiz anında çözülecek: Tek kase yeterli!
- Emekliye 2'si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya tam 24.000 TL...
- 1 ayda 15 kiloyu anında verdi! 51'lik Açelya Akkoyun diyetinin sırrı ortaya çıktı: Meğer tek yöntemle...
- Instagram katalog suçları nelerdir? BTK nedir, ne iş yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hangi bakanlığa bağlı?
- Facebook kapandı mı, kapanacak mı? 2 Ağustos Instagram sonrası Facebook'a erişim engeli gelecek mi?
- Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor