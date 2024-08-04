Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki LGBT skandalına Vatikan’dan sert tepki: Dine yönelik gülünç imalarda bulunulmamalıdır

Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması

NE OLMUŞTU?

Paris 2024 Olimpiyatları, 26 Temmuz akşamı yapılan açılış töreniyle başladı. Açılış töreni pek çok konuda tartışmalara yol açtı, en çok konuşulan ise drag queenlerin canlandırdığı 'Son Akşam Yemeği' tablosu oldu.

REKLAMLARINI GERİ ÇEKTİLER

ABD merkezli teknoloji şirketi C Spire, tören sonrasında yaptığı açıklamada, "Paris Olimpiyatları'nın açılış törenleri sırasında Son Akşam Yemeği'yle alay edilmesi bizi şok etti. C Spire olarak Olimpiyatlar'dan reklamlarımızı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.