Beyaz Saray'daki Biden ve Netanyahu görüşmesinde flaş iddia! "Bana maval okuma"

ABD Başkanı Joe Biden ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmelerinden kareler

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından Netanyahu'nun 1 Ağustos akşamı İsrail istihbarat direktörleriyle yaptığı toplantı sert tartışmalar ve sözlü atışmalarla geçmişti.