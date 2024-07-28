Olimpiyatlardaki LGBT sapkınlığına eleştiri yağmuru! Hz. İsa tasviri ortalığı karıştırdı! Din adamından siyasetçisine LGBT’lisinden vatandaşına...

MEDVEDEV'DEN SERT ELEŞTİRİ

Paris'teki performansla ilgili değerlendirmesine, "Ülkemizde mükemmel bir şekilde düzenlenen Soçi Olimpiyatlarını ya da Dünya Kupası'nı hatırlayın" diye başlayan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, (Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un liderliğindeki Fransa'nın, çılgın, dinsiz bir kalabalığın yuhalamaları eşliğinde şarkı söyleyen yozlaşmış bir bakire seviyesine indiğini vurguladı.

Medvedev, yorumunda "Ne büyük bir rezalet! Televizyonlarınızı kapatın ve bu utanç verici ucube gösteriyi internetten takip etmeyin!" çağrısında bulundu.

"BU CANLANDIRMA CAİZ DEĞİLDİR"

Ramallah Rum Katolik Kilisesi Başrahibi (Archimandrite) Abdullah Yulio, Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun canlandırılmasında LGBT temalarının kullanılmasını kınadı.

Başrahip Yulio, "İsa Mesih'in kutsiyetinin ihlal edildiği bu canlandırma caiz değildir. Bana göre her türlü istismar ve aşağılama, sadece Hıristiyan dinine değil, din kavramını çarpıtmaya ve dinlere karşı savaşmaya yönelik kasıtlı bir süreçtir." dedi.

Eşcinsellerin sahneyi canlandırmada kullanılmasını çok tehlikeli olarak değerlendiren Yulio, şöyle devam etti:

"Durum çok ama çok tehlikeli. Dünyada sınırları aşan ve dini ortadan kaldırmayı amaçlayan gizli güçler tarafından eşcinsellerin ve eşcinsel olmayanların kullanılması, kasıtlı ve sistematik bir süreç içerisinde dinin içeriğini boşaltmaya yönelik tehlikeli bir süreçtir."

Yulio, söz konusu güçlerin dinin dış görünümünü koruduğunu ancak gerçek muhtevasından kopardığına dikkati çekerek, Fransa'da ortaya konan sahneye tepki göstererek, kınadı.

Sıradan insanların dinin hedef alındığını fark edemediğine işaret eden Yulio, "Sıradan insan dikkat etmiyor ve olup bitenin farkına varamıyor. Oysa dinde, siyasette ve her alanda bu olay oluyor. Bu yöntemle değerler ortadan kaldırılıyor ve böylece toplum değersiz, sembolsüz bir topluma dönüşüyor. Halbuki, tüm toplumlar, değerlere ve sembollere ihtiyaç duyar." şeklinde konuştu.

LGBT'LİLER BİLE DAYANAMADI!

Yine trans birey olan ve çeşitli televizyon kanallarına katılan Oli London da yaşananlara isyan etti. London yaptığı paylaşımda "Olimpiyatların açılış törenini dünya çapında 1 milyardan fazla insan izliyor. Ve bu Fransa'nın yapabildiği tek şey etrafı travestilerle çevrili Şirin gibi giyinmiş bir adam ve dev bir tacı olan büyük beden bir kadın." ifadelerini kullandı.