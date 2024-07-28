Olimpiyatlardaki LGBT sapkınlığına eleştiri yağmuru! Hz. İsa tasviri ortalığı karıştırdı! Din adamından siyasetçisine LGBT'lisinden vatandaşına...
2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde LGBT sapkınlığına geniş çaplı yer verilmesi sonrası dünya genelinden yoğun tepki geldi. Özellikle Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun alaycı bir şekilde tasvir edilmesi tepkilerin merkezinde yer aldı. Fransız Katolik Kilisesi olaya ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını duyururken aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in yeğeni olan Marechal, bu olayın kendisini temsil etmediğini ifade etti. Fransa ve dünya genelinde tepkilere neden olan olaya bazı LGBT'liler bile tepki gösterdi. İşte detaylar...
Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki aldı.
LGBT PROPAGANDASINA YOĞUN ELEŞTİRİ
Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında dün Sen Nehri'nde yapılan açılış töreninde, 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahta geçit yaptı.
Yaklaşık 4 saat süren tören, canlı performansların yanı sıra hazırlanan videolarla desteklenen televizyon yayınlarıyla dünya genelinde takip edildi.
Törende sergilenen performanslar ise, LGBT propagandası yapıldığı ve Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosunun "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasıyla dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.
FRANSA KATOLİK KİLİSESİ TEPKİLİ
Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından, Olimpiyat Oyunları açılış törenine ilişkin Fransız piskoposların görüşü yayımlandı.
Törende Hristiyanlıkla alay eden sahnelerin yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu durum karşısında Hristiyanlarla dayanışma ifade eden diğer dinlerin mensuplarına teşekkür edildi.
"Bu sabah düşüncelerimiz, bazı sahnelerin aşırılığı ve provokasyonu nedeniyle incinen tüm kıtalardaki Hristiyanlarla beraber." ifadelerine yer verilen açıklamada, Olimpiyat Oyunları'nın bazı sanatçıların ideolojik önyargılarının ötesinde bir durum olduğunun farkına varılması istendi.
Açıklamada, sporun, sporcuların ve izleyicilerin kalbine derinden işleyen bir faaliyet olduğu vurgulanırken, dini inançlara saygı çerçevesinde, sporda ve Olimpiyat Oyunları sırasında paylaşılan tüm değerlere herkesin ihtiyacı olduğu kaydedildi.
İLK TEPKİLER SOSYAL MEDYA MESAJLARIYLA GELDİ: "BU GERÇEKTEN GEREKLİ MİYDİ?"
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aşırı sağcı Fransız üyesi Marion Marechal, X hesabından, "Paris 2024 açılış törenini izleyen ve Son Akşam Yemeği'nin bu 'drag queen' parodisi karşısında hakarete uğradığını hisseden dünyadaki tüm Hristiyanlar, şunu bilin ki konuşan Fransa değil, her türlü provokasyona hazır solcu bir azınlık." açıklamasını yaptı.
Aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in yeğeni olan Marechal, bu olayın kendisini temsil etmediğini "Benim adıma değil" etiketini paylaşarak gösterdi.
Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette ise X hesabından, Son Akşam Yemeği tablosu ve törendeki performansının yer aldığı bir resmi paylaşarak tepkisini ortaya koydu.
Lavalette, Macron'a hitap ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı, hepimiz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları nedeniyle çok mutluyuz ve bu akşam siyaset konuşmak istemiyorum. Ancak bu gerçekten gerekli miydi?" ifadelerini kullandı.
SON AKŞAM YEMEĞİ MAHKEMEYE TAŞINIYOR
Fransız avukat, açılıştaki "Son Akşam Yemeği" canlandırmasını mahkemeye taşıyacak
Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun Olimpiyat Oyunları açılışında "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasına ilişkin, 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
Di Vizio, şunları kaydetti:
"Ben bir Katolik olarak Tanrı önünde yemin ederim ki (şikayet) edeceğim. Bunu pazartesiden itibaren yapacağım ve tüm Hristiyanları, uğradığımız manevi zararın giderilmesi için bana eşlik etmeye davet ediyorum. Bana 'dine hakaret hakkından' ve ifade özgürlüğünden bahsetmesinler."
"KÜSTAH ALAYCILIK"
Törene, Fransa dışından tepki verenler arasında ABD'nin Minnesota eyaletinden Winona-Rochester Piskoposu Robert Barron da yer aldı.
Katolik din adamı Barron, X hesabından yaptığı videolu paylaşımda, daha önce Fransa'da 3 yıl yaşadığını ve olimpiyatların açılış törenlerini izlemekten zevk aldığını söyledi.
Paris'teki törende "Son Akşam Yemeği"yle dalga geçildiğini ve bu görüntülerin tüm dünyaya yayıldığını kaydeden Barron, "Fransa, kültürünü öne çıkarmak isterken Hristiyanlığın merkezinde yer alan son akşam yemeğiyle, Hz. İsa'nın çarmıha gerilme beklentisiyle kanını ve etini vermesiyle dalga geçti." diye konuştu.
Gösteriyi, "Bir tür iğrenç, küstah alaycılık" sözleriyle niteleyen Barron, Fransa'nın Hristiyanlıkta önemli bir ülke olduğunu ifade etti.
Barron, böylesine bir Fransa'nın Hristiyanlık inancıyla dalga geçme yolunu seçtiğini belirterek, "İslam'la bu şekilde dalga geçmeye cesaret edebilirler miydi? Kur'an'dan bir sahneyle böyle açıkça dalga geçebilirler miydi?" diye sordu.
Piskopos Barron, Hristiyanların sessiz kalmaması ve sesini duyurması gerektiğini de sözlerine ekledi.
ORBAN: BATI'DA AHLAK KALMADI
Macaristan Başbakanı Orban da batı ülkelerinin LGBT'yi savunarak teşvik etmesini eleştirdi. Hristiyan değerlerinin savunulması gerektiğini söyleyen Orban, "Batı'da ahlak kalmadı. Bunu Paris Olimpiyatları'nın açılışında da gördük" ifadelerini kullandı.
MEDVEDEV'DEN SERT ELEŞTİRİ
Paris'teki performansla ilgili değerlendirmesine, "Ülkemizde mükemmel bir şekilde düzenlenen Soçi Olimpiyatlarını ya da Dünya Kupası'nı hatırlayın" diye başlayan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, (Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un liderliğindeki Fransa'nın, çılgın, dinsiz bir kalabalığın yuhalamaları eşliğinde şarkı söyleyen yozlaşmış bir bakire seviyesine indiğini vurguladı.
Medvedev, yorumunda "Ne büyük bir rezalet! Televizyonlarınızı kapatın ve bu utanç verici ucube gösteriyi internetten takip etmeyin!" çağrısında bulundu.
"BU CANLANDIRMA CAİZ DEĞİLDİR"
Ramallah Rum Katolik Kilisesi Başrahibi (Archimandrite) Abdullah Yulio, Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun canlandırılmasında LGBT temalarının kullanılmasını kınadı.
Başrahip Yulio, "İsa Mesih'in kutsiyetinin ihlal edildiği bu canlandırma caiz değildir. Bana göre her türlü istismar ve aşağılama, sadece Hıristiyan dinine değil, din kavramını çarpıtmaya ve dinlere karşı savaşmaya yönelik kasıtlı bir süreçtir." dedi.
Eşcinsellerin sahneyi canlandırmada kullanılmasını çok tehlikeli olarak değerlendiren Yulio, şöyle devam etti:
"Durum çok ama çok tehlikeli. Dünyada sınırları aşan ve dini ortadan kaldırmayı amaçlayan gizli güçler tarafından eşcinsellerin ve eşcinsel olmayanların kullanılması, kasıtlı ve sistematik bir süreç içerisinde dinin içeriğini boşaltmaya yönelik tehlikeli bir süreçtir."
Yulio, söz konusu güçlerin dinin dış görünümünü koruduğunu ancak gerçek muhtevasından kopardığına dikkati çekerek, Fransa'da ortaya konan sahneye tepki göstererek, kınadı.
Sıradan insanların dinin hedef alındığını fark edemediğine işaret eden Yulio, "Sıradan insan dikkat etmiyor ve olup bitenin farkına varamıyor. Oysa dinde, siyasette ve her alanda bu olay oluyor. Bu yöntemle değerler ortadan kaldırılıyor ve böylece toplum değersiz, sembolsüz bir topluma dönüşüyor. Halbuki, tüm toplumlar, değerlere ve sembollere ihtiyaç duyar." şeklinde konuştu.
LGBT'LİLER BİLE DAYANAMADI!
Yine trans birey olan ve çeşitli televizyon kanallarına katılan Oli London da yaşananlara isyan etti. London yaptığı paylaşımda "Olimpiyatların açılış törenini dünya çapında 1 milyardan fazla insan izliyor. Ve bu Fransa'nın yapabildiği tek şey etrafı travestilerle çevrili Şirin gibi giyinmiş bir adam ve dev bir tacı olan büyük beden bir kadın." ifadelerini kullandı.
London ayrıca başka bir paylaşımında "1 milyarın gözü Olimpiyatlarda ve Fransa'nın dünyaya göndermeyi seçtiği mesaj bu." diyerek Fransa'yı eleştirdi.
AŞIRI SOLCULAR DA ELEŞTİRDİ: ALAY EDİLDİ
Fransız aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla canlandırılmasını, "alay edilmesinden hoşlanmadım" sözleriyle eleştirdi.
Fransa'nın ev sahipliğinde 11 Ağustos'a kadar başkent Paris'te sürecek olan Olimpiyat Oyunlarının 26 Temmuz'daki açılışında, spor kafileleri Sen Nehri üzerinde teknelerle geçit töreni yaptı.
Yaklaşık 4 saat süren tören, canlı performans ve videoların sergilendiği televizyon yayınlarıyla dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Törende, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yemeğini konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosunun "drag queen" gösterisiyle canlandırılması "dine hakaret" gerekçesiyle eleştirilere konu oldu.
LFI lideri Melenchon da kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu canlandırmaya tepki gösterdi.
Açıklamada, "İsa ve havarilerinin son yemeği ve pazar ibadetinin temeli olan, Hristiyanların 'Son Akşam Yemeği' ile alay edilmesinden hoşlanmadım." ifadesini kullanan Melenchon, "inananları gücendirme riskini almaya" gerek olmadığını vurguladı.
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