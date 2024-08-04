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İran'da kum fırtınası sonrası hastaneler doldu! 5 günde rekor sayı...

ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 10:27
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İran’da kum fırtınası sonrası hastaneler doldu! 5 günde rekor sayı...

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

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