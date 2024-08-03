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Hamas lideri İsmail Haniye nasıl şehit edildi? İran detayları ilk kez açıkladı

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 14:40 Güncelleme: 03.08.2024 15:50
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Hamas lideri İsmail Haniye nasıl şehit edildi? İran detayları ilk kez açıkladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeİran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğrayarak şehit edildi. İran alçak suikastla ilgili detayları paylaştı.Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada "Kısa menzilli mühimmatla dışarıdan vuruldu. Suikaste ABD de destek verdi." ifadeleri kullanıldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğrayarak şehit edildi.

İran suikastın detaylarıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

İran, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye başkent Tahran'da düzenlenen suikastın 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

Suikastın, İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de eyleme destek verdiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Heniyye'nin "intikamının doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı" aktarıldı.

İRAN, ASKERİ YETKİLİLERİ TUTUKLADI

İran bugün Haniye'nin suikasta kurban gittiği Tahran'daki Devrim Muhafızları Kudüs Gücü tarafından işletilen misafirhanede, aralarında üst düzey istihbarat görevlileri, askeri yetkililer ve personelin de bulunduğu en az 24 kişiyi tutukladı.

ABD BASINI "İÇERİDEN YAPILDIĞINI" İDDİA ETMİŞTİ

Amerikan New York Times gazetesi, önceki gün yaptığı haberde, Haniye'nin Tahran'da kaldığı ve sıkı güvenlik önlemleri altında korunan misafirhaneye gizlice sokulmuş bir patlayıcı ile şehit edildiğini iddia etmişti.

Haber, iki İranlı ve bir Amerikalı görevlinin de aralarında bulunduğu yedi Ortadoğulu yetkiliye dayandırılmıştı.

Yetkililere göre bomba yaklaşık iki ay önce misafirhaneye saklanmıştı. Misafirhane, Devrim Muhafızları Kolordusu tarafından işletiliyor ve korunuyor.



New York Times'a konuşan beş yetkili, Haniye'nin misafirhanedeki odasında olduğu doğrulandıktan sonra bombanın uzaktan patlatıldığını öne sürmüştü.

Patlamada Haniye'nin korumalarından biri de hayatını kaybetti.

Ortadoğulu yetkililere göre Haniye, Tahran'ı ziyaret ettiğinde birkaç kez daha bu misafirhanede kalmıştı.

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