Hamas lideri İsmail Haniye nasıl şehit edildi? İran detayları ilk kez açıkladı

ABD BASINI "İÇERİDEN YAPILDIĞINI" İDDİA ETMİŞTİ

Amerikan New York Times gazetesi, önceki gün yaptığı haberde, Haniye'nin Tahran'da kaldığı ve sıkı güvenlik önlemleri altında korunan misafirhaneye gizlice sokulmuş bir patlayıcı ile şehit edildiğini iddia etmişti.

Haber, iki İranlı ve bir Amerikalı görevlinin de aralarında bulunduğu yedi Ortadoğulu yetkiliye dayandırılmıştı.



Yetkililere göre bomba yaklaşık iki ay önce misafirhaneye saklanmıştı. Misafirhane, Devrim Muhafızları Kolordusu tarafından işletiliyor ve korunuyor.