Son dakika | Gazze'den İsrail'e roketli saldırı! Kassam Tugayları'ndan açıklama: Filistin halkının katliamına cevap...
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden İsrail'in Askalan şehrine 5 füze fırlatıldı. Bölgede siren seslerinin yükseldiği ifade edilirken Kassam Tugayları, füze saldırısının İsrail'in Gazze'de Filistin halkına ve liderlerine karşı işlediği katliamlara cevap olduğunu vurguladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinden İsrail'in güneyindeki Askalan kenti yakınlarına 5 füze fırlatıldığını duyurdu.
CAN KAYBINA YOL AÇMADI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, fırlatılan 5 füzeden birinin Askalan kenti yakınındaki Gan Yavne kasabasına düştüğü belirtildi. Gan Yavne kasabasına isabet eden füzenin can kaybına yol açmadığına işaret edile açıklamada, diğer 4 füzenin düşürülüp düşürülmediğine ilişkin bilgi verilmedi.
SİREN SESLERİ YÜKSELDİ
İsrail resmi televizyonu KAN, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nden ilk kez Askalan'ın doğusundaki Gan Yavne kasabası yönüne füze fırlatıldığına dikkati çekti. Füzelerin fırlatıldığı sırada İsrail'in güneyindeki Askalan kenti ile Gan Yavne kasabasında uyarı sirenlerinin çaldığı ifade edildi.
"KATLİAMLARA CEVAP İÇİN ATILDI"
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Askalan ve Gan Yavne kasabası yönüne bir dizi füze fırlatıldığını duyurdu.
Kassam Tugayları, füze saldırısının İsrail'in Gazze'de Filistin halkına ve liderlerine karşı işlediği katliamlara cevap olduğunu vurguladı. Füzeler yaklaşık 3 aydır İsrail işgalinin devam ettiği Refah kentinin doğusuna yakın Han Yunus kentinden fırlatıldı.
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