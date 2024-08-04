Son dakika | Gazze’den İsrail’e roketli saldırı! Kassam Tugayları’ndan açıklama: Filistin halkının katliamına cevap...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinden İsrail'in güneyindeki Askalan kenti yakınlarına 5 füze fırlatıldığını duyurdu.

CAN KAYBINA YOL AÇMADI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, fırlatılan 5 füzeden birinin Askalan kenti yakınındaki Gan Yavne kasabasına düştüğü belirtildi. Gan Yavne kasabasına isabet eden füzenin can kaybına yol açmadığına işaret edile açıklamada, diğer 4 füzenin düşürülüp düşürülmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İsrail resmi televizyonu KAN, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nden ilk kez Askalan'ın doğusundaki Gan Yavne kasabası yönüne füze fırlatıldığına dikkati çekti. Füzelerin fırlatıldığı sırada İsrail'in güneyindeki Askalan kenti ile Gan Yavne kasabasında uyarı sirenlerinin çaldığı ifade edildi.