ABD’de Kamala Harris resmen aday! Gerekli oyu aldı

Kamala Harris'in X hesabından yaptığı paylaşım.

HARRİS'TEN AÇIKLAMA

Demokratların başkan adayı olmak için gereken oyu alan ABD Başkan Yardımcısı Harris yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına Demokratların adayı olmaktan onur duyuyorum. Gelecek hafta adaylığı resmen kabul edeceğim. Bu kampanya, vatan sevgisiyle beslenen, kim olduğumuzun en iyisi için savaşmak üzere bir araya gelen insanlarla ilgilidir." dedi.