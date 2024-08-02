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ABD'de Kamala Harris resmen aday! Gerekli oyu aldı

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 21:53 Güncelleme: 02.08.2024 21:59
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ABD’de Kamala Harris resmen aday! Gerekli oyu aldı

ABD seçimleri için öne çıkan isimlerin mücadelesi devam ediyor. ABD Başkanı Biden'ın adaylıktan geri çekildiğini duyurması sonrası desteğini açıkladığı Yardımcısı Kamala Harris, Demokratların başkan adayı olmak için gereken oyu aldı. Harris yaptığı açıklamada "Gelecek hafta adaylığı resmen kabul edeceğim. Bu kampanya, vatan sevgisiyle beslenen, kim olduğumuzun en iyisi için savaşmak üzere bir araya gelen insanlarla ilgilidir." ifadelerini kullandı.

ABD'de gözlerin çevrildiği Kasım ayındaki seçimler için kıyasıya mücadele devam ediyor. ABD Başkanı Biden, çekildiğini duyurmasının ardından Kamala Harris'i destekleyeceğini duyurmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Demokratların başkan adayı olmak için gereken oyu aldı.ABD Başkan Yardımcısı Harris, Demokratların başkan adayı olmak için gereken oyu aldı.

Demokratların adayı olan ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Kamala Harris ön plana çıktı. Demokrat delegeler, bugün başkan adaylığı için çevrimiçi oy kullanmaya başladı.

HARRİS BARAJI GEÇEREK YETERLİ OY ALDI

Demokratik Ulusal Komite Başkanı Jamie Harrison yaptığı açıklamada, pazartesi sona erecek oylamada Biden'ın da desteklediği Harris'in barajı geçerek Demokratların adayı olmak için yeterli oyu aldığını belirtti.

ABD Başkan adayı Trump ve Demokratların başkan adayı ABD Başkan Yardımcısı Harris.ABD Başkan adayı Trump ve Demokratların başkan adayı ABD Başkan Yardımcısı Harris.

Ardından adaylığını ilan eden Kamala Harris, Trump ile yarışacağını ve seçimleri kazanacağının mesajını vermişti. Seçim anketlerinde Trump ve Harris arasındaki puan farkı hemen hemen kapanmış durumda.

Kamala Harris'in X hesabından yaptığı paylaşım.Kamala Harris'in X hesabından yaptığı paylaşım.

HARRİS'TEN AÇIKLAMA

Demokratların başkan adayı olmak için gereken oyu alan ABD Başkan Yardımcısı Harris yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına Demokratların adayı olmaktan onur duyuyorum. Gelecek hafta adaylığı resmen kabul edeceğim. Bu kampanya, vatan sevgisiyle beslenen, kim olduğumuzun en iyisi için savaşmak üzere bir araya gelen insanlarla ilgilidir." dedi.

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