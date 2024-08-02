Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'den net mesaj! "İsrail’i tanımayacağız"
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenazesinde, pazarlık yapmayacaklarını, ödün vermeyeceklerini ve İsrail’i tanımayacaklarını söyledi. Suikasta uğrayan Heniyye'nin mücahit ve davetçi olarak davasına, halkına ve Kudüs'e hizmet ettiğini vurgulayan Meşal, "(Heniyye) Başbakan olarak davaya hizmet etti. Halkının arasındaydı ve onların gerisinde kalmadı." dedi.
Meşal, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde konuştu.
Heniyye'nin Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'nda halkının arasında yaşadığını, halkının acılarını ve sevinçlerini paylaştığını söyleyen Meşal, "Sevgili kardeşimiz, liderimiz, şehit komutan Ebu el-Abd İsmail Abdusselam Heniyye mücahit olarak yaşadı ve Rabbine şehit olarak kavuştu." ifadelerini kullandı.
Suikasta uğrayan Heniyye'nin mücahit ve davetçi olarak davasına, halkına ve Kudüs'e hizmet ettiğini vurgulayan Meşal, "(Heniyye) Başbakan olarak davaya hizmet etti. Halkının arasındaydı ve onların gerisinde kalmadı." dedi.
Heniyye'nin "küresel çapta davası uğrunda mücadele etmek dışında Gazze'den ayrılmadığını" kaydeden Meşal şöyle devam etti:
"Heniyye (İzzeddin) Kassam, (Ahmed) Yasin, (Abdülaziz) Rantisi'nin peşinden şehit olarak göçtü. Bu ne güzel bir akıbettir. Şüphesiz Ebu el-Abd (Heniyye) kardeşimiz büyük bir kayıptır. Ancak düşmanlarımız şehitlerin kanının zafere giden yolu kısalttığını bilmiyor."
"BİR ŞEHİT GİDER YERİNE BİR ŞEHİT DİRİLİR"
"İsrail'in yaşananlardan ders çıkarmadığını" savunan Meşal, "Yüzyıl boyunca bizim liderlerimizi öldürdüler peki ne oldu? Bir lider şehit oldu peşine diğeri geldi. Bir şehit gider yerine bir şehit dirilir. Ve böylece halkımız kurtuluşa doğru yolculuğuna devam eder." diye konuştu.
Tüm bunların Filistin halkını güçlendirmek dışında bir işe yaramadığını belirten Meşal, "Bizim mücahit olarak yaşadığımızı bilmiyorlar. Rabbimizin huzuruna şehit olarak varmak istediğimizi bilmiyorlar. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.
"TEHDİTLER YILDIRAMAZ"
Tehditlerin kendilerini yıldıramayacağını vurgulayan Meşal, sözlerine şöyle devam etti: "Filistin halkının milli birliği muhafaza edeceğini ve cihat ile direniş yolunda birleşeceğini" belirten Meşal, tüm Filistinlilerin "direniş, Filistin'i özgünleştirme ve Filistinlilerin haklarını geri alma" yolunda birlik olacaklarını kaydetti.
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