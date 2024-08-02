Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'den net mesaj! "İsrail’i tanımayacağız"



Hamas'ın şehit edilen lideri Haniye'nin cenazesi



"BİR ŞEHİT GİDER YERİNE BİR ŞEHİT DİRİLİR"

"İsrail'in yaşananlardan ders çıkarmadığını" savunan Meşal, "Yüzyıl boyunca bizim liderlerimizi öldürdüler peki ne oldu? Bir lider şehit oldu peşine diğeri geldi. Bir şehit gider yerine bir şehit dirilir. Ve böylece halkımız kurtuluşa doğru yolculuğuna devam eder." diye konuştu.

Tüm bunların Filistin halkını güçlendirmek dışında bir işe yaramadığını belirten Meşal, "Bizim mücahit olarak yaşadığımızı bilmiyorlar. Rabbimizin huzuruna şehit olarak varmak istediğimizi bilmiyorlar. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.