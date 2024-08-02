Siyonistlerin toprak hırsızlığı raporlarla kanıtlandı! AB tek tek açıkladı

AB, 2023'te İsrail'in yasa dışı yerleşimleri büyük ölçüde artırdığını bildirdi.

YÜZDE 180'LİK ARTIŞ

Batı Şeria'da 2022'de 4 bin 427 konut inşa edilmişken, bu sayı 2023'te neredeyse 3 katına çıktı. Bu, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1994 yılında Oslo Anlaşmaları'nın imzalanmasından bu yana Batı Şeria'da kaydedilen en yüksek sayıda yasa dışı yerleşime karşılık geldi. 2023'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşaları, 5 yıllık sürede ise yüzde 180'lik artışa tekabül etti.