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Venezuela'dan seçim sonrası flaş karar! 7 ülkeye "derhal çekin" çağrısı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 11:39
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Venezuela’dan seçim sonrası flaş karar! 7 ülkeye derhal çekin çağrısı

Venezuela'da yapılan seçimler Nicolas Maduro'nun zaferi ile sonuçlanırken, seçim sonrası yaşananların ardından Venezuela hükümeti 7 Latin Amerika ülkesinden diplomatik personelin ülkeden çekilmesini istedi.

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