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Son dakika | Venezuela'da seçim zaferi Nicolas Maduro'nun

AA ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 07:25
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Son dakika | Venezuela’da seçim zaferi Nicolas Maduro’nun

Son dakika haberi...Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığını duyurdu.

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