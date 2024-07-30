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Venezuela'da devlet başkanı seçimini kazanan Maduro, Ulusal Seçim Konseyinden mazbatasını aldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 06:23
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Venezuela’da devlet başkanı seçimini kazanan Maduro, Ulusal Seçim Konseyinden mazbatasını aldı

Son dakika haberine göre Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini kazanan Nicolas Maduro'ya mazbatasını takdim etti.

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