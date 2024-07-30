Adidas’ın Yahudi lobisine boyun eğerek reklamlarından çıkardığı Bella Hadid’den Filistin sözleri: Her zaman yanlarında olacağım

NE OLMUŞTU?



Filistin kökenli Amerikalı model Hadid, marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından, İsrail'in resmi X hesabından yapılan paylaşım sonrasında çıkarılmıştı.



Paylaşımda, Hadid antisemitizm ile suçlanmış ve şiddet çağrısında bulunan bir isim olduğu öne sürülmüştü.



Spor giyim ve eşyası üreticisi Adidas'ın sözcüsü, Hadid'in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının "üzüntü ve sıkıntıya" sebep olduğunu savunarak, özür dilemişti.



Sözcü, ayakkabı reklamı nedeniyle "trajik tarihi olaylar" ile bağlantı kurulduğunu iddia etmişti.



1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli bir örgüt, 5 Eylül günü Olimpiyat Köyü'nü basarak İsrailli sporcuları rehin almış, olay 11 İsrailli sporcunun ölümüyle sonuçlanmıştı.