Bella Hadid'in reklam yüzü olduğu Adidas'tan skandal! Siyonistler rahatsız oldu diye özür dilediler
Filistin yanlısı Bella Hadid'in reklam yüzü olduğu Adidas'ın reklamı işgal ülkesi İsrail'i rahatsız etti. Hadid'in yer aldığı reklam Adidas'a adeta hesap sorulurcasına İsrail'in resmi sosyal medya hesabından "O ve babası sık sık Yahudilere karşı kan iftiralarını ve Yahudi karşıtı komploları teşvik ediyor. Adidas,yorumunuz var mı?" notuyla paylaşıldı. Ünlü marka siyonistlerin bu tepkisinin hemen ardından bir özür mesajı yayınladı. İşte detaylar...
Birçok ünlü ve sanatçının da tepki gösterdiği işgalcilere dünyaca ünlü model Bella Hadid'de tepki göstermişti.
Filistin destekçisi Hadid, 7 Ekim'den bu yana işgalcilerin Gazze'deki saldırılarına durmadan tepki gösterdi ve siyonistler tarafından sık sık hedef gösterildi. Bu kez Hadid'in reklam yüzü olduğu dünyaca ünlü marka Adidas siyonistler tarafından hedef gösterildi.
ÜNLÜ MARKAYA RESMEN HESAP SORDULAR
İşgalci İsrail Devleti'nin resmi X hesabından "Adidas yakın zamanda ayakkabıları için 1972 Münih Olimpiyatlarını öne çıkaran yeni bir kampanya başlattı. Münih Olimpiyatları sırasında 11 İsrailli Filistinli teröristler tarafından öldürüldü.Bilin bakalım kampanyalarının yüzü kim? Antisemitizmi yayma ve İsraillilere ve Yahudilere karşı şiddet çağrısında bulunma geçmişine sahip, yarı Filistinli bir model olan Bella Hadid. O ve babası sık sık Yahudilere karşı kan iftiralarını ve Yahudi karşıtı komploları teşvik ediyor. @Adidas,yorumunuz var mı?" denildi.
ADİDAS BOYUN EĞDİ: ÖZÜR DİLEDİLER
Adidas, işgal devletinin tepkisi sonrası özür açıklaması yapıldı. Adidas sözcüsü Stefan Pursche, işgalcilerin tepkilerinin hemen ardından söz konusu reklama ilişkin "Reklamların neden olduğu herhangi bir üzüntü veya sıkıntı için özür dileriz" açıklamasını yaptı.
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