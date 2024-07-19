Bella Hadid’in reklam yüzü olduğu Adidas’tan skandal! Siyonistler rahatsız oldu diye özür dilediler

ÜNLÜ MARKAYA RESMEN HESAP SORDULAR

İşgalci İsrail Devleti'nin resmi X hesabından "Adidas yakın zamanda ayakkabıları için 1972 Münih Olimpiyatlarını öne çıkaran yeni bir kampanya başlattı. Münih Olimpiyatları sırasında 11 İsrailli Filistinli teröristler tarafından öldürüldü.Bilin bakalım kampanyalarının yüzü kim? Antisemitizmi yayma ve İsraillilere ve Yahudilere karşı şiddet çağrısında bulunma geçmişine sahip, yarı Filistinli bir model olan Bella Hadid. O ve babası sık sık Yahudilere karşı kan iftiralarını ve Yahudi karşıtı komploları teşvik ediyor. @Adidas,yorumunuz var mı?" denildi.