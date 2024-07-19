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Bella Hadid'in reklam yüzü olduğu Adidas'tan skandal! Siyonistler rahatsız oldu diye özür dilediler

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 01:19 Güncelleme: 19.07.2024 01:55
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Bella Hadid’in reklam yüzü olduğu Adidas’tan skandal! Siyonistler rahatsız oldu diye özür dilediler

Filistin yanlısı Bella Hadid'in reklam yüzü olduğu Adidas'ın reklamı işgal ülkesi İsrail'i rahatsız etti. Hadid'in yer aldığı reklam Adidas'a adeta hesap sorulurcasına İsrail'in resmi sosyal medya hesabından "O ve babası sık sık Yahudilere karşı kan iftiralarını ve Yahudi karşıtı komploları teşvik ediyor. Adidas,yorumunuz var mı?" notuyla paylaşıldı. Ünlü marka siyonistlerin bu tepkisinin hemen ardından bir özür mesajı yayınladı. İşte detaylar...

Filistin'de, özellikle Gazze'de soykırım saldırılarını sürdüren işgalci İsrail katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. Siyonistlerin bu saldırılarına dünyanın dört bir yanından peş peşe tepkiler geliyor.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Birçok ünlü ve sanatçının da tepki gösterdiği işgalcilere dünyaca ünlü model Bella Hadid'de tepki göstermişti.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Filistin'e destek gösterilerine katıldı.Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Filistin'e destek gösterilerine katıldı.

Filistin destekçisi Hadid, 7 Ekim'den bu yana işgalcilerin Gazze'deki saldırılarına durmadan tepki gösterdi ve siyonistler tarafından sık sık hedef gösterildi. Bu kez Hadid'in reklam yüzü olduğu dünyaca ünlü marka Adidas siyonistler tarafından hedef gösterildi.

ÜNLÜ MARKAYA RESMEN HESAP SORDULAR

İşgalci İsrail Devleti'nin resmi X hesabından "Adidas yakın zamanda ayakkabıları için 1972 Münih Olimpiyatlarını öne çıkaran yeni bir kampanya başlattı. Münih Olimpiyatları sırasında 11 İsrailli Filistinli teröristler tarafından öldürüldü.Bilin bakalım kampanyalarının yüzü kim? Antisemitizmi yayma ve İsraillilere ve Yahudilere karşı şiddet çağrısında bulunma geçmişine sahip, yarı Filistinli bir model olan Bella Hadid. O ve babası sık sık Yahudilere karşı kan iftiralarını ve Yahudi karşıtı komploları teşvik ediyor. @Adidas,yorumunuz var mı?" denildi.

ADİDAS BOYUN EĞDİ: ÖZÜR DİLEDİLER

Adidas, işgal devletinin tepkisi sonrası özür açıklaması yapıldı. Adidas sözcüsü Stefan Pursche, işgalcilerin tepkilerinin hemen ardından söz konusu reklama ilişkin "Reklamların neden olduğu herhangi bir üzüntü veya sıkıntı için özür dileriz" açıklamasını yaptı.

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