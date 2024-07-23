Dünya genelinde Adidas’a Bella Hadid boykotu! Siyonist lobiye boyun eğdiler! Karları her geçen gün eriyor...

"ZORUNLU OLARAK DERS VERECEĞİZ"

İstanbul Zaim Üniversitesi İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) Direktörü ve Filistinli aktivist Sami Al-Arian ise AA'ya yaptığı açıklamada, spor giyim markası Adidas'ın "Filistin mücadelesini destekleyen ünlüleri ve ünlü kişileri hedef almaktan" suçlu olduğunu söyledi.

Al-Arian, "Bence Adidas'ın ürünlerine karşı bir boykot başlatılabilir ve Adidas bu dersi zor bir şekilde öğrenmek zorunda kalabilir, çünkü karlarını ilkelerine tercih ediyorlar." yorumunu yaptı.

KARLARINA ZARAR VERMELİYİZ

Adidas ve diğer çok uluslu şirketlerin Filistin ve boykot yanlısı ünlüleri hedef alan eylemlerinin Arap ve Müslüman dünyasında tepkilere yol açtığına dikkati çeken Al-Arian, bu ünlülerin birçoğunun takındığı tavrın "ırkçı bir grubun diğer bir grup üzerinde egemen olmasını amaçlayan" ideolojisine karşı bir ilke meselesi olduğunu dile getirdi.

Al-Arian, "Bu tür şirketlerin İsrail ve siyonist rejimi desteklemelerinin bir bedeli olmalı ve bu bedel, onlar için devasa bir pazar olan 1,8 milyardan fazla insanın yaşadığı Müslüman dünyasından elde ettikleri kara zarar vermeli ve Adidas'a karşı boykot da bu mücadelenin bir parçası olmalıdır." şeklinde konuştu.