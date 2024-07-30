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Hindistan'da toprak kayması! Onlarca ölü var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 12:22
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Hindistan’da toprak kayması! Onlarca ölü var

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti.

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