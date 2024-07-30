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Gazze'de İsrail katliamları sonucunda 40 bin Hepatit vakası tespit edildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 17:58
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Gazze’de İsrail katliamları sonucunda 40 bin Hepatit vakası tespit edildi

Terör devleti İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 40 bin Hepatit vakası tespit edildiği bildirildi.

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