Google’dan utanç kararı! Katil İsrail’e sponspor olma isteği

Konferans organizatörleri ise basına yaptıkları açıklamada, Google Cloud logosunun internet sitelerinde yer aldığından haberdar olmadıklarını ve bunun bir hata olduğunu öne sürmesine karşın Google'ın şirket içi belgeleri ise şirketin İsrail güçlerinin teknoloji konferansına sponsor olmayı planladığını gösterdi.