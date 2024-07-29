Savaş için geri sayım! İsrail Lübnan'a yoğun saldırı! Uçuşlar iptal vatandaşlara 'geri dönün' çağrısı...
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısı sonrasında 12 kişi hayatını kaybederken, saldırı sonrası gerilim tavan yaptı. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenlerken, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçak seferleri askıya alındı. Diğer yandan çok sayıda ülke, vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istedi. İşte detaylar...
İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklandı.
İSRAİL HİZBULLAH'I SORUMLU TUTTU
İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı.
"BAĞLANTIMIZ YOK"
Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etti.
"AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.
"ÇATIŞMALAR GENİŞLEYEBİLİR"
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile BM Lübnan Özel Koordinatörlüğü, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesini hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği roket saldırısının ardından "İsrail ile Hizbullah arasında bölgeyi felakete sürükleyebilecek daha geniş bir çatışmanın ateşlenebileceği" konusunda uyarıda bulundu.
HİZBULLAH İSRAİL HEDEFLERİNİ VURDU
Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait sınır hattında yer alan 2 askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu. Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden İsrail güçlerine yönelik düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada yasa dışı yerleşim birimi Ştula ve Manara'daki binalarda konuşlanan İsrail askerlerinin güdümlü ve uygun silahlarla tam isabet alındıkları ifade edildi. Saldırılara ilişkin İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama gelmedi.
İSRAİL DE SALDIRDI
İsrail ordusuna ait hava araçlarının, Lübnan'ın güneyinde sınır beldelerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Yarun, Hiyam ve Şhin beldesine İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA)i ile füzelerin fırlatıldığı, Teyrharfa'ya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiği ifade edildi.
ABD: LÜBNAN HİZBULLAHI DÜZENLEDİ
Beyaz Saray, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Medel Şems beldesinde bir futbol sahasına yönelik roket saldırısının "Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiğini" ve saldırıyı herkesin kınaması gerektiğini belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü saldırının failinin Lübnan Hizbullahı olduğunu iddia etti.
Watson, saldırıya ilişkin, "Bu saldırı Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendi. Bu onların roketiydi ve onların kontrolündeki bir bölgeden ateşlendi. Bu saldırıyı herkes kınamalı." ifadelerini kullandı.
LÜBNAN: GAZZE'DE OLANLAR ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı Elias Bou Saab, İsrail'in Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından Lübnan topraklarını hedef alacağına dair yaptığı açıklamalara ilişkin, "Biz savaş istemiyoruz ama İsrailliler Gazze'de olanları gerilimi tırmandırarak örtbas etmek istiyor" dedi.
ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik muhtemel saldırısı öncesi bazı ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri hususunda uyarıda bulundu.
İSRAİL'DEN SALDIRI HAZIRLIĞI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde toplanan güvenlik kabinesi, Mecdel Şems saldırısı sonrası Hizbullah'a verilecek karşılığın ne zaman ve nasıl olacağını belirlemek üzere Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevlendirdi.
Netanyahu'nun ofisinden güvenlik kabinesi toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, güvenlik kabinesinin Başbakan ve Savunma Bakanı'na Hizbullah'a karşılık vermeye ilişkin zamanı ve niteliği belirlemeleri görevini verdiği belirtildi.
Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçak seferleri askıya alındı.
Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçuş bilgi ekranında 28 Temmuz akşamından başlayıp şu ana kadar devam eden tüm uçuşların askıya alındığı görüldü.
Havalimanı internet sitesinden verilen uçuş bilgilerine göre, Beyrut'tan dünyanın çeşitli noktalarına giden ve gelen tüm uçuşlar için "iptal" ya da " ertelendi" yazıldı.
A HABER EKİBİ BEYRUT'TA
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Aydın Baytar son gelişmeleri Beyrut'tan aktardı.
Kurşun, "Golan Tepeleri'ne yönelik düzenlenen saldırının ardından önce İsrail ardından da Lübnan tarafından ardı ardına açıklamalar yapılmıştı. Bir taraftan ABD bir taraftan da İran kanadından yine açıklamalar ardı ardına geldi. İsrail saldırıyı bahane etti Hizbullah'ı sorumlu tuttu. Hizbullah da bunu kabul etmedi. İsrail saldırı için hazırlık yapmayı tercih etti. Bu operasyon nasıl gerçekleşecek? Topyekün bir katliamın olmayacağını söyleyebiliriz. Dün gece saatlerinde İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurdu. Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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