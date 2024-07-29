Savaş için geri sayım! İsrail Lübnan’a yoğun saldırı! Uçuşlar iptal vatandaşlara ’geri dönün’ çağrısı...

Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısı

"AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

"ÇATIŞMALAR GENİŞLEYEBİLİR"

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile BM Lübnan Özel Koordinatörlüğü, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesini hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği roket saldırısının ardından "İsrail ile Hizbullah arasında bölgeyi felakete sürükleyebilecek daha geniş bir çatışmanın ateşlenebileceği" konusunda uyarıda bulundu.