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Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon! Hizbullah İsrail ordusuna ait bir kışlayı vurdu | A Haber ekibi Lübnan sınırından aktardı

Lübnan-İsrail hattındaki gerilim devam ediyor. Gözler tansiyonun yükseldiği bölgeye çevrilirken Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Safed kentinin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait askeri mevkiyi vurdu. Yaşanan saldırıda ölü ve yararlılar olduğunu bildirildi. Öte yandan saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikasta yanıt olarak" gerçekleştirildiği ifade edildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Lübnan sınırından aktardı.

Giriş: 23.06.2024 18:42 Güncelleme: 23.06.2024 19:31
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Lübnan-İsrail hattında tansiyon zirvede! Hizbullah İsrail ordusuna ait bir kışlayı vurdu | Çok sayıda ölü ve yaralı var

Lübnan-İsrail hattındaki gerilim devam ediyor.

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Lübnan-İsrail hattında tansiyon zirvede! Hizbullah İsrail ordusuna ait bir kışlayı vurdu | Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gözler tansiyonun yükseldiği bölgeye çevrilirken Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Safed kentinin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait askeri mevkiyi vurdu.

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Lübnan-İsrail hattında tansiyon zirvede! Hizbullah İsrail ordusuna ait bir kışlayı vurdu | Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Safed'in kuzeydoğusunda yer alan Ayelet Hashahar'da İsrail ordusuna ait 91. Tümen karargahına, insansız hava araçlarından (İHA) oluşan hava filosuyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

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Lübnan-İsrail hattında tansiyon zirvede! Hizbullah İsrail ordusuna ait bir kışlayı vurdu | Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bölükteki askerlerin konuşlandığı alanların hedef alındığı aktarılan saldırıda İsrail ordusundan ölen ve yarananlar olduğu kaydedildi.

Saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikasta yanıt olarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.

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Lübnan-İsrail hattında tansiyon zirvede! Hizbullah İsrail ordusuna ait bir kışlayı vurdu | Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan Aşağı Celile'deki Misgav bölgesine giren bir İHA'nın engellendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bölgede askeri tesisler ve bir güvenlik fabrikası bulunduğu bilgisi verildi.